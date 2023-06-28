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В Московском зоопарке родились капибарята: фото и видео

Фото: Московский зоопарк

Теперь в открытом вольере столичного зоопарка бегают очаровательные детеныши самых больших и дружелюбных грызунов в мире.

Из Московского зоопарка пришла радостная весть: в конце июня у пары капибар Кузьмы и Малой родилось трое детенышей.

Это уже их второе потомство. Первый детеныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями, и сейчас, когда у них сразу три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством. 

Фото: Московский зоопарк
Фото: Московский зоопарк
Фото: Московский зоопарк

«Отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая своих детей, даже несмотря на то, что сам по себе он довольно труслив. Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Однако главным ориентиром для малышей является мама: она показывает, куда можно пойти и с кем можно общаться. Особенный интерес к маленьким капибарам проявляет соседка по поляне – викунья. Она принюхивается к детенышам и все время пытается к ним приблизиться. Родители же пока навязчивую няньку стараются к детям не подпускать.

Как отмечают в зоопарке, малыши капибар практически с первых дней проявляют самостоятельность: они быстро становятся на ноги и даже начинают есть твердую пищу (траву, веточки), хоть и питаются преимущественно молоком матери. Постепенно они научатся и плавать, чем очень любят заниматься эти грызуны (не зря же официальное научное название капибар – «водяная свинья»). Пока же к воде детеныши подходят с опаской.

Определить пол маленьких капибар зоологи смогут лишь через 2-3 месяца. Сейчас они стараются лишний раз не тревожить малышей и не беспокоить родителей, чтобы большое семейство чувствовало себя комфортно.

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