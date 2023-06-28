В Московском зоопарке родились капибарята: фото и видео

Теперь в открытом вольере столичного зоопарка бегают очаровательные детеныши самых больших и дружелюбных грызунов в мире.
Из Московского зоопарка пришла радостная весть: в конце июня у пары капибар Кузьмы и Малой родилось трое детенышей.
Это уже их второе потомство. Первый детеныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями, и сейчас, когда у них сразу три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством.
«Отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая своих детей, даже несмотря на то, что сам по себе он довольно труслив. Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Однако главным ориентиром для малышей является мама: она показывает, куда можно пойти и с кем можно общаться. Особенный интерес к маленьким капибарам проявляет соседка по поляне – викунья. Она принюхивается к детенышам и все время пытается к ним приблизиться. Родители же пока навязчивую няньку стараются к детям не подпускать.
Как отмечают в зоопарке, малыши капибар практически с первых дней проявляют самостоятельность: они быстро становятся на ноги и даже начинают есть твердую пищу (траву, веточки), хоть и питаются преимущественно молоком матери. Постепенно они научатся и плавать, чем очень любят заниматься эти грызуны (не зря же официальное научное название капибар – «водяная свинья»). Пока же к воде детеныши подходят с опаской.
Определить пол маленьких капибар зоологи смогут лишь через 2-3 месяца. Сейчас они стараются лишний раз не тревожить малышей и не беспокоить родителей, чтобы большое семейство чувствовало себя комфортно.
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