В «Москвариуме» погибла еще одна косатка – самец Норд

В январе этого года в столичном океанариуме в молодом возрасте умерла ровесница Норда – Нарния. Их поймали в дикой природе в 2012 году и поселили в центре Москвы.

На сайте Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» опубликовали некролог косатки Норда – самец внезапно умер на 16-м году жизни. До последнего в его поведении не было никаких признаков болезни. В некрологе отмечено, что несмотря на все усилия, крайне сложно приблизить искусственные условия содержания крупных морских млекопитающих к естественным.

Причиной смерти стала острая язвенная болезнь третьего отдела желудка. Как отметили в администрации океанариума, «к сожалению, развитие некоторых заболеваний невозможно предупредить заранее».

«И после этого в некрологе "Москвариум" заявил, что поддерживает проект закона о запрете на добычу морских млекопитающих, — возмущается общественный инспектор в области обращения с животными Софья Беляева. — Господи, какое же лицемерие!»

В январе этого года от острого заворота кишечника в «Москвариуме» умерла 17-летняя косатка Нарния. Норд вместе с Нарнией были главными звёздами океанариума – косатки участвовали в зрелищных шоу, включающих в себя трюковые элементы.

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В «Москвариуме» умерла косатка Нарния читать

В природе косатки доживают до 50, а то и до 80 лет — так что погибшего на 16-м году жизни Норда, как и Нарнию, можно было считать подростком.

Норда поймали в дикой природе, когда он был совсем молодым. Его вместе с самкой по кличке Нарния доставили в столицу — но «Москвариум» к тому моменту еще не был достроен. Поэтому косаток поселили во временном бассейне ангара на территории ВДНХ. В 2013 году посетители заявили о всплесках и душераздирающих криках китов, доносящихся из ангара.

Полицейские тогда подтвердили, что косатки действительно находятся там — однако уголовное дело заводить не стали, не найдя состава преступления. Администрация ВДНХ в свою очередь заявила, что морские млекопитающие содержатся в подходящих условиях. После открытия «Москвариума» Нарния, Норд и еще одна косатка по кличке Малыш переехали туда, став частью экспозиции «Гиганты морей».

Зооактивисты призывают руководство «Москвариума» выпустить на свободу последнюю томящуюся там живую косатку — Джульетту.