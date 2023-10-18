В «Москвариуме» сенсация: впервые забеременела косатка

Это первая в России естественная беременность косатки в искусственной среде обитания. Специалисты с нетерпением ждут рождения детёныша самки Наи.

Из Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» пришли радостные вести: косатка Ная ждёт малыша. Это уникальное для российской практики событие. Оплодотворение произошло естественным путем, и сейчас самка находится на 15 месяце беременности.

В течение всего периода ветеринарная служба «Москвариума» вела тщательный мониторинг состояния Наи, поэтому сейчас эксперты могут с уверенностью заявить, что беременность является доношенной, а внутренние органы и системы будущего детёныша сформированы.

«На данный момент ситуация развивается позитивно: беременность проходит без осложнений, Ная находится под постоянным наблюдением и получает должный уход. У нас есть все основания рассчитывать на удачный исход родов. Продолжительность беременности косаток составляет от 15,5 до 18 месяцев, чаще всего роды приходятся на срок 17,5 месяцев: с наибольшей вероятностью мы ожидаем появление детеныша в декабре», — отмечает Ирина Суворова, главный ветеринарный врач «Москвариума».

Коллектив «Москвариума» активно готовится к появлению детёныша на свет: специалисты контролируют медицинские показатели и психологическое состояние будущей матери, составили для неё особый рацион и схему витаминопрофилактики. Ветеринарная служба «Москвариума» имеет лучшее в России оборудование для диагностики и мониторинга состояния разных беременных животных, в том числе даже косатки: для контроля состояния Наи и детеныша используются два ультразвуковых аппарата с датчиками различной частоты.

Тренерам и специалистам также удалось создать устойчивую доверительную связь с косаткой. Принимая во внимание потребность этих морских млекопитающих в социализации, для Наи была разработана индивидуальная программа, которая включает обогащение среды, игровые сессии и упражнения, направленные на развитие когнитивных навыков млекопитающего. Это позволило стабилизировать не только физическое, но и эмоционально-психологическое состояние косатки в столь непростой для нее период.

«Главная задача тренера — это комфортное состояние животного. Наше взаимодействие мы выстраиваем на доверии, понимании и уважении. Мы разработали специальную программу для Наи, которая помогает создать стабильную и комфортную для нее обстановку», — прокомментировал Александр Островский, старший тренер Центра.

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Сейчас беременность протекает хорошо. Самый сложный этап придется на период родов и новорожденности детеныша. Это связано с тем, что у косаток нет врожденного инстинкта материнства. В случае первых родов ввиду неопытности самки в диких популяциях выживает не более 50% рожденных детенышей, а первые 1-2 детеныша часто гибнут.

По словам доктора биологических наук Вячеслава Александровича Бизикова, беременность и предстоящие роды Наи в «Москвариуме» — это уникальный случай в практике содержания морских млекопитающих в России. Он уверен, что эта история даст бесценный научный опыт, обогатит наши знания физиологии, репродуктивной биологии и поведения косаток.

«В "Москвариуме" постоянно рождаются новые обитатели, некоторые из которых относятся к редким видам краснокнижных животных. Наши ветеринарные врачи и тренеры центра располагают всем необходимым оснащением и обладают широкой экспертизой по ведению беременности морских млекопитающих, — заявила Ирина Мейнцер, руководитель биологической службы. — Тем не менее, мы не хотим делать прогнозов, но будем делать все от нас зависящее, чтобы беременность Наи завершилась благополучно, и нам удалось сохранить жизнь и здоровье матери и детеныша».

Сейчас, когда беременность Наи приближается к самому опасному периоду, команда «Москвариума» будет открыто и честно рассказывать о ее состоянии и делиться тем, что происходит внутри стен океанариума. Здесь можно найти всю необходимую информацию о жизни Наи в «Москвариуме» и познакомиться с командой, которая работает с ней каждый день.