В «Москвариуме» умерла косатка Нарния

Причиной смерти 17-летнего морского млекопитающего стал заворот кишечника.

В столичном Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» скоропостижно скончалась 17-летняя косатка Нарния — самая старшая среди всех своих сородичей, обитающих там. Как рассказали в пресс-службе «Москвариума», до последнего дня в поведении и медицинских показателях Нарнии не было никаких признаков болезни или недомогания.

«Причина смерти была установлена после исследования, результаты которого были получены спустя несколько дней — Нарния умерла от острого заворота кишечника», — говорится в сообщении на сайте Центра.

Уход Нарнии в «Москвариуме» назвали невосполнимой утратой для всего коллектива организации.

Острый заворот кишечника — это патология, которой очень часто подвержены зубатые киты, в том числе косатки. Она описана как у диких косаток и дельфинов, так и у их сородичей, обитающих в искусственных условиях.

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Косатка Нарния была поймана в Охотском море на севере Хабаровского края в 2012 году. Шестилетнюю самку разделили с семьей и доставили на перевалочную базу. Несколько дней спустя, по одним данным, косатка оказалась в печально известной «китовой тюрьме» в бухте Средней, по другим — в недостроенном океанариуме на Русском острове во Владивостоке.

Из Приморья Нарнию вместе с самцом по кличке Норд доставили в столицу — но «Москвариум» к тому моменту еще не был достроен. Поэтому косаток поселили во временном бассейне ангара на территории ВДНХ. В 2013 году посетители заявили о всплесках и душераздирающих криках китов, доносящихся из ангара.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» Фото: Пресс-служба «Москвариума»

Полицейские подтвердили, что косатки действительно находятся там — однако уголовное дело заводить не стали, не найдя состава преступления. Администрация ВДНХ в свою очередь заявила, что морские млекопитающие содержатся в идеальных условиях. После открытия «Москвариума» Нарния, Норд и еще одна косатка по кличке Малыш переехали туда, став частью экспозиции «Гиганты морей».

Как сообщает канал Рыбфронт, хотя Нарния принадлежала к плотоядным косаткам (биологи выделяют несколько субпопуляций косаток с разными особенностями поведения), в неволе её кормили мороженной рыбой. В природе косатки доживают до 50, а то и до 80 лет — так что Нарнию можно было считать подростком.

Ранее сообщалось, что в водах реки Амур в Хабаровском крае впервые заметили косатку с двумя детенышами. Морские млекопитающие зашли в реку из Охотского моря и несколько дней ходили от поселка Маго (Николаевский район) до поселка Тыр (Ульчский район).