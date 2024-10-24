В Москве поселился редкий и симпатичный малайский медвежонок

7-месячная самка прибыла в Московский зоопарк из Малайзии. Это самый миниатюрный и самый редкий вид семейства медведей.

В Москве поселилась самка малайского медведя – детеныш прибыл в зоопарк в конце августа в рамках природоохранной программы. Это вид является очень редким и занесен в международную Красную книгу со статусом «находится в уязвимом положении».

В зоопарке рассказали, что пока малышка проживает во внутреннем вольере, скрытом от глаз посетителей – увидеть её на экспозиции можно будет позже, когда закончится карантин, а пока она проходит адаптацию и привыкает к сотрудникам.

«Появление малайского медведя в Московском зоопарке – это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас медвежонок находится под наблюдением зоологов: они контролируют его рост и развитие, учат жить в новой для него среде», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

«Появление медвежонка для нас очень важно. Этот вид занесен в Красную книгу как редкий, а зоопарк сегодня играет важнейшую роль в сохранении таких животных».

В Московском зоопарке раньше уже проживали подобные хищники – их ещё называют «солнечные медведи» благодаря беловатым и рыжеватым пятнам на груди в виде подковы, которые напоминают восходящее солнце.

В начале 1980-х в столичном зоопарке поселились самки малайских медведей Солоха и Лялька, а также самец Соломон, но через несколько лет там началась масштабная перестройка и медведей переселили в другие зоопарки. Зоологи, которые были знакомы с предшественниками молодой гостьи, трудятся в Московском зоопарке до сих пор.

В столице отметили, что у прибывшей из Малайзии девочки хороший аппетит – она с радостью питается детскими творожками, фруктовыми пюре, смесью для собак, а также кусочками фруктов и овощей.

Малышка весит больше 13 килограммов, но ожидается, что уже вскоре она прибавит в весе и в силе, а значит, станет для работников зоопарка довольно опасной, несмотря на свою внешнюю миниатюрность и миловидность. Поэтому обращаются с ней уже очень осторожно, словно со взрослым медведем.

«Сейчас детеныш позволяет ветеринарам брать из лапы кровь для анализа, дает померить себе давление, ощупать область живота, – рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. — Для осмотра лапы и забора крови медвежонок протягивает лапу через решетку. Сейчас малышка ловко лазает по бревнам и играет с ними. За медвежонком круглосуточно наблюдают ветеринары и зоологи».

Малайские медведи обитают в тропических и субтропических лесах горных районов Юго-Восточной Азии. Они всеядны, хорошо приспособлены к лазанью по деревьям и легко добывают термитов благодаря тонкому языку. В длину они обычно не превышают 1,6 метров, и весят не более 100 килограммов. Для сравнения: рост бурых медведей может достигать двух метров, а вес колеблется от 120 до 700 килограммов.