В нацпарке украли фотоловушку: полосатый вор попал на видео

Скрытая камера пропала в национальном парке ещё зимой, но личность «преступника» удалось установить только сейчас.

Дикий амурский тигр украл фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае – его «преступление» попало на соседнюю камеру, установленную напротив. Кража была совершена еще зимой, но о личности «преступника» стало известно спустя время, когда сотрудники начали осматривать фотоматериалы в поисках воришки.

О пропаже фотоловушки стало известно, когда сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Виктор Сторожук выполнял плановую проверку камер и недосчитался одной из них. Единственное, что напоминало о когда-то закрепленной на стволе дерева скрытой камере – нетронутый ремешок. Преступник действовал уверенно и сорвал фотоловушку с места ее крепления.

Отсмотрев снятый материал с фотоловушки напротив, сотрудникам удалось выяснить, что камера попала «в лапы» амурского тигра. На видео запечатлен амурский тигр, который под покровом ночи несет в зубах «добычу». Камера при этом продолжает снимать происходящее.

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«Поиски камеры не дали результатов. И фотоловушка, и снятые на нее материалы канули в лету. Это не первый случай подобной бурной деятельности диких животных: за все время наблюдения на „Земле леопарда“ обитатели дикого леса смогли присвоить себе около 6 скрытых камер», – поделился Виктор Сторожук.

Как рассказали в национальном парке, подобные покушения на государственное имущество со стороны диких зверей случаются редко. Зачастую оборудование может выйти из строя в результате их любопытства или игривого настроения, реже – пропадает. Чаще всего виновниками становятся молодые особи, которых привлекает неизвестный новый предмет с непривычным запахом. Наравне с тиграми своё любопытство по отношению к камерам часто проявляют медведи.

Фотомониторинг ведётся на «Земле леопарда» уже более 10 лет. Охраняемые территории покрывает сеть из 450 фотоловушек – автоматических лесных камер, которые снимают животных на фото и видео. Это самая большая в России сеть фотомониторинга. Благодаря ей учёные получают ценную информацию о краснокнижных видах, в частности — о дальневосточном леопарде и амурском тигре.