В Намибии начнут отстреливать слонов и других зверей, чтобы спасти жителей от засухи

Власти африканской страны одобрили отстрел более 80 слонов и сотен других животных, чтобы помочь местным жителям не умереть от голода из-за катастрофической засухи.

В Намибии планируют произвести отстрел 723 диких животных, чтобы прокормить местных жителей, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма страны.

«С этой целью будет забито 83 слона из выявленных конфликтных зон, мясо будет направлено на программу по ликвидации последствий засухи», – сообщает министерство.

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Инициатива уже была одобрена правительством. Помимо слонов, лицензированные охотники, подписавшие контракт с властями, также произведут отстрел 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 антилоп-импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 других антилоп. Операция будет проводиться в национальных парках и общедоступных территориях, где по словам властей, численность животных превышает доступные водные ресурсы и количество пастбищ.

Страны Южной Африки столкнулись с одной из самых сильных засух за последние десятилетия. По подсчётам ООН, в июле Намибия исчерпала 84% своих запасов продовольствия. Ожидается, что почти половина населения страны столкнётся с нехваткой пропитания в ближайшие месяцы – поэтому власти решили прибегнуть к отстрелу диких животных, чтобы передать мясо людям.

«Эта операция необходима и соответствует нашему конституционному мандату, согласно которому наши природные ресурсы используются на благо граждан Намибии», – пояснили в министерстве охраны окружающей среды.

Сообщается, что отстрелу уже подверглись 157 животных, что позволило получить более 56 800 килограммов мяса.