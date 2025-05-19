В Непале живёт гораздо больше снежных барсов, чем мы думали

Число редких кошек в регионе превысило предполагаемые ранее цифры.

В Непале в ходе мониторинга обнаружено 397 снежных барсов — гораздо больше, чем предполагалось ранее (300 –350). Исследование проводилось в период с 2015 по 2024 годы в семи районах страны с использованием фотоловушек и анализа ДНК. Средняя плотность популяции составила примерно 1,56 особи на 100 квадратных километров.

Эти кошки ведут скрытный образ жизни, прячась среди заснеженных пейзажей, что затрудняет их исследования, которые важны для разработки стратегий сохранения вида. Несмотря на малую территорию распространения в Непале, страна обладает значительной популяцией этих редких хищников. Считается, что во всём мире сейчас обитает примерно 2700-3400 особей снежного барса.

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Страны Азии, включая Гималаи и Тибетское плато, являются основным местом обитания снежных барсов. Вид внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый, численность снижается из-за потери мест обитания и охоты. Необходимы активные меры по защите среды проживания и снижению конфликтных ситуаций между людьми и животными для устойчивого существования снежных барсов.

Ранее сообщалось, что в России выросла численность снежных барсов. Помимо России и Непала, снежные барсы обитают в Афганистане, Бутане, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Индии, Монголии, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.