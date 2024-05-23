В Новой Зеландии мужчина обезглавил акулу-людоеда. Его оштрафовали

Эти рыбы охраняются законом, поэтому после расследования специалисты выявили и оштрафовали виновного.

В Новой Зеландии в Департамент охраны природы обратилась местная жительница – она обнаружила на пляже искалеченную тушу белой акулы: у рыбы отсутствовала голова. Команда департамента расследовал инцидент и обнаружила виновного через несколько недель: мужчина утверждал, что не знал, что пойманная им рыба являлась белой акулой. Он забрал её голову в качестве трофея.

Фото: Department of Conservation

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В результате рыбака оштрафовали на 600 долларов. «Помимо того, что мужчина не сообщил о поимке животного, ему было предъявлено нарушение за то, что он владел частями акулы без соответствующего разрешения в соответствии с Законом о дикой природе», – говорится в заявлении Департамента охраны природы.

Большие белые акулы в Новой Зеландии находятся под защитой Закона о дикой природе 1953 года, который запрещает охотиться, убивать, причинять вред, владеть или торговать любыми частями животных. За любое нарушение этого закона предусмотрены штрафы в размере до 250 000 долларов и тюремное заключение сроком до двух лет.

По словам сотрудника новозеландского Департамента охраны природы, чтобы избежать подобных ситуаций, люди должны осторожно отпускать акул, случайно пойманных на рыбалке, обратно в море: «Если вы случайно поймаете или убьете большую белую акулу, немедленно сообщите об этом в департамент».

Согласно ему, случайная поимка акулы во время рыбалки не является нарушением, а вот убийство охраняемой хищницы и тем более сокрытие такого преступления уже преследуется по закону.

По данным Департамента, белые акулы обитают у берегов Новой Зеландии круглый год, но чаще всего их можно встретить в теплые весенние и летние месяцы.