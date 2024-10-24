В Новосибирске рыбак поймал нечто очень странное

Рыболов поделился снимками необычного улова в соцсетях.

Фотография странного существа, которого мужчина принял за рыбу, появились в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Позже ихтиолог Елена Ядренкина пояснила изданию КП-Новосибирск, что рыболов наткнулся на Сибирскую миногу – то есть не рыбу, а на самостоятельный живой организм, который относится к семейству миноговых.

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Подобные животные часто встречаются в водоемах Новосибирской области, имеют присасывательную воронку с зубами вместо полноценного рта с челюстью, атрофированный кишечник и голое слизкое тело, которое роднит их по внешнему виду с рыбами или червями.

«Если говорить о сибирских реках, то они любят заиленные участки. Для таксономии изучение подобных организмов – сложное и перспективное направления сегодня, но в самом факте поимки нет ничего экстраординарного, поскольку они часто встречаются в водоемах Новосибирской области», — рассказала ихтиолог.

Считается, что во взрослом возрасте Сибирские миноги уже не питаются – они используют запасы жира от поедания водорослей и зоопланктона, накопленные в детстве. После нереста особи миног практически сразу погибают, опускаясь вниз по течению и покрываясь обильной слизью.