В одном из самых глубоких желобов в мире нашли странных существ

Ученые исследовали участок в Тихом океане на глубине 10000 метров.

Одна из самых глубоких океанских впадин на Земле, желоб Кермадек в южной части Тихого океана – дом для редко встречающихся морских существ, живущих на глубине от 6000 до 10000 метров. Новая подводная экспедиция поделилась снимками этих странных существ.

Среди самых захватывающих снимков, сделанных группой исследователей из Китая и Новой Зеландии во время ноябрьской миссии 2022 года, была фотография алого удильщика (Gigantactis), плавающего «вверх ногами».

«Мы видели очень разнообразные сообщества даже на больших глубинах и обнаружили странные и редко встречающиеся организмы, такие как перевернутый удильщик», – Даниэль Ледук, морской биолог из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии.

Исследователям попадались крошечные стеклянные морские огурцы, морские перья и осьминог Дамбо, существо, которому дали имя в честь слоненка из диснеевского мультфильма.

Это погружение было одним из 16 в рамках двухмесячной научной миссии на борту исследовательского судна IDSSE Tansuoyihao. Второй этап, состоящий из еще 15 погружений, последовал в декабре 2022 года.

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Редкая глубоководная морская звезда (Hymenaster) Фото: HOV Fendouzhe / IDSSE

«Мы видели десятки глубоководных рыб и тысячи ракообразных, поедавших труп большой солнечной рыбы, и неповрежденные позвонки 4-метровой акулы, давно лишенной всякой плоти», – Дэвид Боуден, морской эколог из NIWA.

Желоб Кермадек протяженностью более тысячи километров расположен у северного побережья Новой Зеландии. Его самая глубокая точка, называемая Глубина Шолля, находится на 10047 метров ниже уровня моря.

По словам исследователей, некоторые из причудливых существ, таких как морская звезда Hymenaster, были ранее обнаружены датской глубоководной экспедицией Galathea в начале 1950-х годов. Но некоторые из них могут быть новыми для науки.