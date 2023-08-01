В Перу на пляж выбросило сельдяного короля. Его считают предвестником катастрофы

Местные жители тщетно пытались спасти огромную рыбу.

На пляж деревни Пунта Саль (Перу) выбросило сельдяного короля длиной четыре метра. Размеры для этой рыбы не такие уж крупные: сельдяной король, или ремнетел – самая длинная из костных рыб.

Местные жители считают эту рыбу предвестником несчастий. По легенде, в которую верят перуанцы, гигантский сельдяной король — это знак скорого землетрясения. В японском фольклоре ремнетелы — посланцы морского царя, который таким образом предупреждает людей о грядущих землетрясениях или цунами. Поверье «подтверждается» разрушительными землетрясением и цунами, которые потрясли Японию в 2011 году. Перед этим на побережье страны якобы вынесло десятки сельдяных королей.

Многие из жителей деревни Пунта Саль, которые нашли сельдяного короля, спешно покинули пляж из-за страха землетрясения. Рыбаки попытались спасти огромную рыбу и вернуть ее в океан, но их попытки оказались тщетными. Они заявили, что это уже второй сельдяной король, найденный на берегу за последние месяцы — первого нашли в марте. Однако никаких стихийных бедствий в Перу с тех пор не произошло.

Сельдяной король, относящийся к семейству ремнетелых отряда опахообразных, считается одной из самых необычных рыб мирового океана. Ее отличают длинное змееобразное тело – размеры сельдяного короля могут достигать 11 метров! Средний вес рыбы составляет около 250 килограммов. Обычно эти рыбы плавают головой кверху, а положение их тела при этом близко к вертикальному.

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Недавно дайверы на Тайване встретили сельдяного короля во время погружения и запечатлели вертикально плавающую рыбину на видео:

Встречи моряков с гигантскими «ремнями», вертикально плавающими у поверхности, а также полуразложившиеся останки сельдяных королей, выброшенные на берег, легли в основу историй о «морском змее», который в некоторых рассказах описывается как чудовище, имеющее лошадиную голову с развевающейся огненно-рыжей гривой. За гриву, вероятно, принимали длинные лучи спинного плавника.

Ранее сообщалось, что в графстве Мерсисайд (Великобритания) местный житель Мик Престон, который гулял с собакой по пляжу, обнаружил десятки акул, которых выбросило на берег из реки Мерси.