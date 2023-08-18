В Перу новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда

Исследователи обнаружили рептилию в очень опасном регионе – и сразу вспомнили об Индиане Джонсе, которого сыграл актер (и который известен своей нелюбовью к ползучим рептилиям).

Недавно обнаруженный вид змей в Перу был назван в честь знаменитого актера и защитника природы Харрисона Форда. Научное название вида – Tachymenoides harrisonfordi.

Открытие произошло благодаря трудам четырех ученых, которые отправились в одну из самых опасных и неисследованных с научной точки зрения областей в мире – во многом из-за распространения наркоторговли в этом регионе.

«Разве не здорово было бы посвятить новый вид Харрисону Форду? Тем более, что это забавно из-за ненависти его персонажа Индианы Джонса к змеям», – Эдгар Лер, ведущий автор исследования.

Лер, который за свою карьеру герпетолога выявил более 100 новых для науки видов, всегда любил исследовать богатую фауну Перу. Но он даже представить не мог, что ждет его и команду с местным гидом в национальном парке Отиши.

Парк расположен в перуанских регионах Хунин и Куско. Оба в настоящее время считаются небезопасными для путешественников – это официальная позиция Государственного департамента США. Национальный парк находится недалеко от «района VRAEM (долина рек Апуримак, Эне, Мантаро), который является центром производства коки и торговли наркотиками в Перу».

Змеи Tachymenoides harrisonfordi Фото: Edgar Lehr

Район, который исследовали ученые, был расположен в южной части парка. Он настолько труднопроходимый, что исследователей забросили туда на вертолете – с припасами на несколько недель вперед. Согласно исследованию, Отиши считается «наименее изученным с научной точки зрения национальным парком Перу».

Здесь таятся потрясающие водопады и густые леса, но из-за сложной местности лишь немногие исследователи проводили полевые работы в этом районе. Однако ученые быстро поняли, что люди здесь опаснее, чем незнакомая природа.

«Я не думал, что это будет проблемой, потому что мы забрались очень далеко. Я полагал, что мы не представляем интереса для наркотрафика, и я ошибался», – Эдгар Лер.

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Лер рассказал, что они обнаружили лагерь, который, по их мнению, был заброшен. Но позже команда услышала голоса других мужчин, прерывающих их радиопереговоры. Затем исследователи заметили беспилотник, шпионивший за ними, и подслушали разговоры, в которых незнакомцы пытались точно определить местонахождение лагеря.

Это был явный признак опасности, и ученые решила отправить запрос спасательной группе, но из-за непогоды вертолет за ними смог прилететь только через четыре дня.

«Мы рады, что выбрались оттуда. Нам пришлось сократить экспедицию на неделю, и вряд ли мы вернемся. Мне жаль всего биоразнообразия, которое остается неизвестным только из-за присутствия наркоторговцев», – Эдгар Лер.

Несмотря на эти трудности, ученым удалось сделать несколько открытий. Они обнаружили и нанесли на карту ранее неизвестный водопад и задокументировали неизвестный науке вид ящериц.

Что касается открытия змеи, Лер сказал, что настоящая работа началась, когда он вернулся в свою лабораторию с пойманным образцом – 40-сантиметровым взрослым самцом змеи, чешуя которого отливала бронзой и золотом. С помощью генетического секвенирования он смог подтвердить, что этот вид действительно ранее не был задокументирован. Считается, что T. harrisonfordi населяет водно-болотные угодья на больших высотах на юге Перу.

Змеи Tachymenoides harrisonfordi Фото: Edgar Lehr

Лер сказал, что название животного в честь актера Харрисона Форда идеально подходит змее не только из-за ироничной ссылки на ненависть Индианы Джонса к этим рептилиям. Актер в реальной жизни является преданным защитником природы и служит заместителем председателя совета директоров некоммерческой организации Conservation International.

В заявлении для некоммерческой организации Форд в шутку заявил, что у змеи «глаза, в которых можно утонуть».

«Но, если серьезно, это открытие может быть уроком смирения. Это напоминание о том, что нам еще многое предстоит узнать о дикой природе, и что люди – лишь маленькая часть невероятно обширной биосферы. На этой планете переплелись все судьбы, и прямо сейчас миллион видов балансирует на грани вымирания. У нас есть экзистенциальный мандат на то, чтобы восстановить наши нарушенные отношения с природой и защитить места, поддерживающие жизнь», – Харрисон Форд.

Лер отметил, что присвоение новым видам имен знаменитостей дает бонус в виде повышения осведомленности широкой общественности о том, сколько растений и животных по всему миру еще предстоит открыть. Он надеется, что это подстегнет финансирование научных исследований.