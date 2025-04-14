В Перу пауки плетут «башни» и «заборы» из паутины

Загадочные «постройки» нужны для откладывания яиц.

Знаете ли вы, кто создатель этой необычной структуры, изображенной на фотографии? Вот и исследователь Александр Трой долгое время не мог найти ответ на этот вопрос, когда обнаружил несколько таких странных образований в перуанской Амазонии больше десяти лет назад.

Ученые предполагали, что шелковые «заборчики» и «башенки» могли строить гусеницы, грибки или даже неизвестный науке вид животных. Однако позже выяснилось, что авторами этих структур являются крибеллярные пауки. Этот тип паукообразных примечателен своей способностью плести сложные паутины.

Во время исследований энтомологи обнаруживали загадочные «постройки» на стволах деревьев (прежде всего, цекропий) и на листьях. В шелковые «башенки» пауки откладывали яйца, причем в одной «башне» размещалось только одно яйцо.

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По мнению ученого Фила Торреса, подобным поведением эти «строители» отличаются от большинства других пауков. Обычно пауки откладывают в сплетенный из шелковых нитей мешочек несколько яиц, а затем помещают его в свою паутину, чтобы при необходимости защитить потомство.

Помимо пауков, близ шелковых структур было замечено большое количество клещей. Сначала ученые подумали, что именно они могли построить «заборчики». Однако впоследствии у них появились другие предположения. По мнению исследователей, шелковые «заборчики» могли служить либо для защиты яиц пауков от хищников, либо, напротив, для привлечения клещей, муравьев и других насекомых, которые должны быть пищей для новоявленных паучков. Предполагалось, что в последнем случае «заборчик» может быть пропитан особым химическим веществом, привлекающим насекомых.