авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Петербурге был аномально жаркий август: температура выше, чем в Москве и южных городах

Фото: Руслан Кондратенко / фотохостинг rtraveler.ru

Закат в Петербурге над Лахта-центром

Это становится нормой.

В августе Санкт-Петербург по средней температуре обошел многие более южные мегаполисы, включая Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Читу. Температура в Северной столице составила 19,9 ℃.

Август оказался вторым самым жарким месяцем для Санкт-Петербурга в истории наблюдений с 1881 года. Рекорд принадлежит прошлому августу 2022 года со средней температурой 20,6 ℃.

В целом лето-2023 в России вошло в топ-3 самых теплых за всю историю наблюдений, сообщает Гидрометцентр. Жарче было только летом 2021 и 2016 годов.

Кроме того, этим летом солнце светило значительно больше обычного: 875 часов против средних 745 часов.

Как сообщает «Гисметео», в ночь на 9 сентября температура в Москве понизится до +2 ℃. Однако на следующей неделе на европейской территории России вновь потеплеет. В столице температура будет достигать 25 градусов.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023