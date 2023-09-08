В Петербурге был аномально жаркий август: температура выше, чем в Москве и южных городах

Это становится нормой.
В августе Санкт-Петербург по средней температуре обошел многие более южные мегаполисы, включая Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Читу. Температура в Северной столице составила 19,9 ℃.
Август оказался вторым самым жарким месяцем для Санкт-Петербурга в истории наблюдений с 1881 года. Рекорд принадлежит прошлому августу 2022 года со средней температурой 20,6 ℃.
В целом лето-2023 в России вошло в топ-3 самых теплых за всю историю наблюдений, сообщает Гидрометцентр. Жарче было только летом 2021 и 2016 годов.
Кроме того, этим летом солнце светило значительно больше обычного: 875 часов против средних 745 часов.
Этим летом мы пережили самый жаркий июнь за всю историю наблюдений
Как сообщает «Гисметео», в ночь на 9 сентября температура в Москве понизится до +2 ℃. Однако на следующей неделе на европейской территории России вновь потеплеет. В столице температура будет достигать 25 градусов.
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