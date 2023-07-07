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В Подмосковье обнаружили шилохвостку – исчезающий вид утки

Фото: Дмитрий

Знакомьтесь, это шилохвостка.

Редкий вид утки – шилохвостку (Anas acuta) – обнаружили на территории памятника природы «Лохин остров» в Красногорском округе.

«В ходе обследований на территории "Лохина острова" постоянно регистрируются новые виды редких обитателей. Во время последнего обследования биологи обнаружили утку шилохвость – вид, гнездовая популяция которого в Московской области находится на грани исчезновения», – Тихон Фирсов, министр экологии и природопользования Московской области.

Министерство отмечает, что популяция шилохвости стала сокращаться с 1990-х годов, причем не только в Подмосковье, но и в сопредельных регионах.

«Факт появления птицы в красногорской ООПТ дает надежду на постепенное восстановление популяции», – отметили в министерстве.

Государственный памятник природы регионального значения «Лохин остров» – особо охраняемая природная территория, созданная в 2017 году. Здесь подтверждено обитание 130 видов позвоночных.

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