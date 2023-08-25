В Подмосковье появились ядовитые пауки-осы

Жители региона стали жаловаться на нашествие членистоногих.

Жители Московской области стали жаловаться на нашествие ядовитых пауков-ос — об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства экологии. Членистоногих уже заметили в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. При этом местные жители не приближаются к паукам-осам из-за риска укусов.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, этих членистоногих можно встретить и в городах, и на дачах — в домах, беседках и огородах. При этом пауки-осы, как и другие пауки, имеют ядовитые железы — хелицеры. Но специалисты утверждают, что подмосковные членистоногие не опасны для людей.

«Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, так же, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции. Нашим гражданам не стоит паниковать при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать пауков, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками их не следует во избежание укусов, большинство которых происходит из-за придавливания членистоногого. А кому понравится, когда его давят?» — предупредил Фирсов.

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Паук-оса Фото: Javier Pais / Flickr

Пауки-осы (Argiope bruennichi) — это сравнительно крупные членистоногие, длина которых вместе с лапами достигает пяти сантиметров. Раньше паук-оса не был типичным представителем подмосковной фауны: главным образом он встречался на юге России. Однако потепление климата и наличие кормовой базы позволило этому виду селиться севернее.

Укус паука-осы может привести к раздражению кожи и вызвать аллергическую реакцию.

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