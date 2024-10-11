В Приморье ищут истощенного леопарда, который попал на видео

Истощенный зверь был замечен автолюбителями у трассы на юге Приморья.

Сотрудники Минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка «Земля леопарда» предпримут меры для поиска и потенциального изъятия редкого животного из дикой природы для его спасения.

Леопард, состояние которого вызывает опасения экспертов, уже не в первый раз попал на видео у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от нацпарка «Земля леопарда», где находится ядро единственной в мире дикой популяции этих редчайших больших кошек. За данной особью специалисты наблюдали и ранее, но теперь его состояние резко изменилось.

За последние три месяца очевидцы несколько раз отмечали леопарда в этом районе, но его физическое состояние всегда оценивалось экспертами как удовлетворительное, поведение было естественным для дикого хищника. Летом для наблюдения за животным были установлены фотоловушки, данные с которых подтверждали эту оценку.

Последнее видео, снятое на автодороге, показало ухудшение состояния хищника: заметное снижение упитанности, тусклая и свалявшаяся шерсть, а также притупленные реакции на присутствие людей.

«Судя по полученным материалам, хищник находится в угнетенном физическом состоянии, - пояснила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда. - Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться либо недостаточной кормовой базой. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему».

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Специалисты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и национального парка «Земля леопарда» проводят поиски леопарда, чтобы обеспечить ему необходимую ветеринарную помощь и реабилитацию. Они планируют выследить животное и при необходимости изъять его из дикой природы. Запрос соответствующего разрешения подан в Росприроднадзор.

Истощенный дальневосточный леопард замечен автолюбителями у трассы Фото: «Земля леопарда» — дирекция заповедников / Telegram-канал

Национальный парк «Земля леопарда» был создан в Приморье в 2012 году постановлением правительства РФ для сохранения дальневосточного леопарда. В начале 2000-х, когда экологи только приступили к реализации мер по сохранению этого редкого хищника, численность его не превышала 35 особей. Сегодня фиксируется 129 взрослых особей и 14 котят дальневосточного леопарда, популяция находится под охраной от браконьерства, лесных пожаров и других угроз.