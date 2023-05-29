В Приморье амурский тигр напал на девушку в лесу

Пострадавшую госпитализировали с ранами плеча, предплечья и кисти.

В Приморском крае амурский тигр напал на местную жительницу в лесу — об этом рассказали в «Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра». Согласно данным центра, инцидент произошел в 3,5 километрах от села Раковка (Уссурийский городской округ).

Группа россиян на грузовом автомобиле отправилась искать пропавшую собаку. В какой-то момент поисковики заметили примятую траву со следами крови. Тогда девушка вышла из машины, чтобы рассмотреть следы, а сам автомобиль отъехал на разворот.

«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину», — сообщили в «Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

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Специалисты не исключают, что хищник был ранен или защищал свою добычу. Пострадавшую от его нападения госпитализировали с ранами плеча, предплечья и кисти. В краевом Минлесхозе отметили, что девушка жива.

«По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж потерпевшей отогнал машиной тигра и увез жену в больницу», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Красный Яр (Приморский край) дальневосточный леопард вышел к местным жителям и попытался напасть на человека.