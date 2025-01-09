В Приморье отловили конфликтного амурского тигра

Амурский тигр, нападавший на собак в селе Филипповка Приморского края, был успешно пойман благодаря слаженной работе специалистов охотнадзора и национального парка «Земля леопарда». Хищное животное перевезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных.

В приморском селе Филипповка развернулась настоящая операция по поимке амурского тигра. Специалисты нацпарка «Земля леопарда» вместе с сотрудниками охотнадзора выследили и поймали хищника, который повадился заглядывать в окрестности. Об этом сообщили взволнованные жители села.

Все выходные и праздники команда работала не покладая рук: круглосуточно дежурили, прочесывали местность, расставили фотоловушки «Земли леопарда», которые умеют передавать данные по мобильной связи. Как только тигр снова показался на окраине села, специалисты тут же прибыли на место.

Виктор Сторожук и Екатерина Блидченко из «Земли леопарда» временно усыпили зверя с помощью специального оборудования и препаратов – сделали всё, чтобы и тигр не нервничал, и люди были в безопасности.

Отловленный тигр Фото: Петр Сонин / «Земля Леопарда»

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Пойманного тигра уже опознали по рисунку полос – это самец под номером T 115M. Впервые он попал в объектив фотоловушки в 2021 году, сейчас ему уже около пяти лет.

Ветеринары осмотрели полосатого гостя: здоров, упитан, никаких травм. Что с ним делать дальше, решат эксперты после всех необходимых анализов. Возможно, его выпустят в дикую природу, но подальше от людей, а может, ему потребуется дополнительная реабилитация.

Сейчас T 115M находится в Центре реабилитации тигров и других редких животных. Предварительно, его планируют выпустить в заказнике «Среднеуссурийский» в Пожарском районе Приморья. А пока специалисты продолжают следить за ситуацией – охотнадзор уже получил разрешение на отлов нескольких тигров на случай похожих ситуаций.

Кстати, фотоловушки уже давно подметили, что в районе, где обитал этот тигр, постоянно бродят стаи бездомных собак. Ученые предполагают, что именно встречи с ними в лесу могли заманить T 115M поближе к людям. Дело в том, что собаки-парии часто сбиваются в стаи и охотятся на оленей и косуль, а потом сами становятся легкой добычей для тигров и леопардов. Попробовав собачатину однажды, хищник может изменить своим привычкам и пойти искать легкую добычу в село.