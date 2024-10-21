В Приморье продолжаются поиски истощенного леопарда

Леопард, состояние которого вызывает опасение, был ранее замечен у трассы в десятках километрах от нацпарка «Земля леопарда» – ядра единственной в мире дикой популяции этих редчайших больших кошек.

Специалисты сразу трех природоохранных структур – Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, Национального парка «Земля леопарда» и КГБУ «Приморская авиабаза» — объединили усилия для работы в Уссурийском городском округе, где ранее у автодороги был замечен леопард с признаками истощения.

Сотрудники служб предпринимают оперативные меры для поиска и потенциального изъятия краснокнижного животного из дикой природы. Соответствующее разрешение было получено от Росприроднадзора. Пока признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В ходе обследования территории сотрудники отдела науки нацпарка установили фотоловушки, чтобы отслеживать присутствие леопарда и других диких животных. Проведен опрос местного населения для получения информации о возможных наблюдениях крупной кошки. Для более масштабного осмотра местности участники поисковых мероприятий используют квадрокоптер.

«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи. В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы», – отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

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Леопард, состояние которого вызывает опасение, был замечен на прошлой неделе у трассы в десятках километрах от нацпарка «Земля леопарда». За данной особью специалисты наблюдали и ранее, но его физическое состояние оценивалось как удовлетворительное, поведение было естественным для дикого хищника. Последние данные показали его истощенность – причиной может быть в том числе отсутствие добычи и невозможность покинуть долину из-за обильных дождей.

Ранее Дима Билан передал квадрокоптер с тепловизором для поисков истощенного леопарда. Известный певец и участник программы «Хранители леопарда» нацпарка приобрел набор профессионального оборудования и организовал его оперативную передачу «Земле леопарда», поддержав работу по спасению редких диких животных. Квадрокоптер останется на службе специалистов и будет использоваться и для охраны других животных в будущем.

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Национальный парк «Земля леопарда» был создан в Приморье в 2012 году постановлением правительства РФ для сохранения дальневосточного леопарда. В начале 2000-х, когда экологи только приступили к реализации мер по сохранению этого редкого хищника, численность его не превышала 35 особей. Сегодня фиксируется 129 взрослых особей и 14 котят дальневосточного леопарда, популяция находится под охраной от браконьерства, лесных пожаров и других угроз.