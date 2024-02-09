В прошлом году акулы в два раза чаще нападали на людей. Что случилось?

На долю США пришлось 52 процента нападений.

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что в 2023 году во всем мире произошел рост числа нападений акул со смертельным исходом. Данные показали, что в США произошло больше всего неспровоцированных атак: 36, что составило 52 процента от общего числа нападений в мире, но только два из них закончились смертельным исходом.

Наибольшую опасность для людей представляли большие белые (Carcharodon carcharias), тигровые (Galeocerdo cuvier) и бычьи (Carcharhinus leucas) акулы. Эксперты считают, что рост смертности обусловлен тем, что каждый год в океане оказывается «все больше людей».

Неспровоцированным нападением считается атака акулы без провокации со стороны человека, например, когда человек непреднамеренно приближается к акуле, плавает или занимается серфингом в районе, где акула охотится на рыбу.

Согласно отчету Международного досье по нападению акул (ISAF) Университета Флориды, около 16 человек пострадали от укусов акул во Флориде и двое погибли в Калифорнии и на Гавайях. Также было подтверждено по одному летальному исходу на Багамских островах, в Египте, Мексике и Новой Каледонии.

«Рост смертельных случаев в этом году немного нервирует», – Гэвин Нейлор, директор исследовательской программы акул Музея естественной истории Флориды.

Обычно, когда акула ошибочно принимает человека за свою жертву, она уплывает, сделав всего один укус, но поскольку большие белые, тигровые и бычьи акулы крупнее других, даже один укус может оказаться смертельным.

Хотя число погибших в 2023 году действительно увеличилось, морские биологи заявили, что рост числа нападений акул более вероятен из-за плотности населения, и по мере того, как все больше людей заходит в воду, вероятность того, что на кого-то нападет акула, возрастает.

В Австралии четыре человека погибли в результате неспровоцированных нападений акул, и в ISAF отметили, что страна известна более высокой популяцией больших белых и бычьих акул.

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«В Австралии очень хорошо выстроена безопасность на пляжах, умереть от укуса акулы в таких местах сложно. Однако, если вы отправитесь в более дикие регионы, существует риск, что акула на вас нападет и вы умрете. Все потому, что возле пляжа вам быстрее наложат жгут и, тем самым, спасут жизнь», – Джо Мигес, докторант Флоридской программы исследования акул.

Серферы – самые частые жертвы нападений: на их долю пришлось 42 процента укусов во всем мире, а на пловцов пришлось 39 процентов нападений.

В ISAF заявили, что пловцы и серферы могут предпринять определенные действия, чтобы избежать укусов, в том числе: плавать не в одиночестве, оставаться близко к берегу, не плавать там, где люди ловят рыбу, и избегать чрезмерного разбрызгивания воды.

Также в ISAF советуют не плавать на рассвете или в сумерках, когда акулы наиболее активны и избегать ношения блестящих украшений, поскольку отраженный свет может напоминать блеск рыбьей чешуи.