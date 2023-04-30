В России некоторые медведи только начали выходить из спячки

Такие случаи отмечены, например, на Ямале.
В России от зимней спячки стали просыпаться заспавшиеся медведи — такие случаи отмечены как минимум в одном регионе страны. В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нескольких особей хищников заметили с вертолета во время облета. На Ямале медведи вышли из спячки позднее обычного из-за холодной весны.
Ранее медведя, который вышел из спячки, заметили сотрудники Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке — впрочем, там хищник проснулся в положенное время. Из-за пробуждения хищников специалисты советуют брать с собой фальшфейеры для их отпугивания.
Обычно медведи просыпаются после зимней спячки во второй половине марта. Вначале пробуждаются самцы, а затем, после полного схода снега, к ним присоединяются медведи с медвежатами. В среднем эти хищники проводят в спячке около 120 дней в году.
29 марта медведи вышли из зимней спячки и стали выходить на прогулку в Московском зоопарке — об этом его сотрудники сообщили Russian Traveler.
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