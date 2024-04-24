В России посчитали снежных барсов. Их численность растёт!

Замечательные новости от межрегиональной ассоциации «Ирбис» и Сайлюгемского нацпарка – в России специалисты насчитали как минимум 87 снежных барсов!

Полномасштабный учет снежного барса прошел на всех предполагаемых территориях обитания животного в этом году: в республиках Тыва, Алтай, Бурятия и Красноярском крае. Организаторами учета стали Сайлюгемский нацпарк и Межрегиональная ассоциация «Ирбис». Итоги порадовали учёных: в России в этом году насчитали минимум 87 снежных барсов! А ещё два года назад было зафиксировано 75 особей.

Полномасштабный учет ирбисов нужен для уточнения численности хищников и последующей оценки эффективности природоохранных мероприятий. Полномасштабные учеты снежного барса обычно проводятся в России раз в два года. Последний такой учет как раз проводился в 2022 году.

Лидером по количеству диких ирбисов стала Республика Алтай: на её горных просторах обитают рекордные 54 барса (в 2022 здесь насчитывалось 44 редких хищника). Также на Алтае, в долине реки Аргут, выросла численность одной из самых крупных группировок вида в России – 23 особи (в 2022 отмечалось 18 ирбисов).

Снимок с фотоловушки в Сайлюгемском нацпарке Фото: sailugem.ru

«Мы считаем, что в Горном Алтае причина роста численности редкого хищника – комплексный подход к охране: регулярные рейды, улучшение научной базы и качества исследований, экопросветительская деятельность по воспитанию бережного отношения к хищнику среди жителей, отсутствие региональных квот на добычу сибирского горного козла – главной добычи снежного барса в России», – комментирует итоги учёта Денис Маликов, директор Сайлюгемского национального парка.

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В то же время в Туве насчитали 15 снежных барсов, в Красноярском крае – 11, и семь особей – в Бурятии (включая котят).

На территории России проходит самая северная граница ареала ирбиса в мире. Здесь, на пределе ареала, вид находится в почти экстремальных условиях для выживания и, следовательно, еще более уязвим.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Он населяет 12 стран Азии, добыча ирбисов запрещена во всех 12 из них. В мире насчитывается около 4000 снежных барсов, точную численность установить сложно из-за малой численности, скрытного образа жизни и труднодоступных мест обитания этих хищников.

В России важнейшие экспедиции по учету численности снежного барса проходят зимой и весной – в тяжелых условиях высокогорья, на промозглом ветру. Ведь отпечатки лап лучше всего видны на снегу, а наиболее активны ирбисы ранней весной, во время «кошачьих свадеб», так что выше вероятность, что они попадут на одну из установленных фотоловушек, которые как раз и проверяют специалисты.

Например, на территории Сайлюгемского нацпарка постоянно работают примерно 150 фотоловушек, но пушистые и пернатые «вандалы» инспекторам спуску не дают и регулярно ломают технику.

Котята снежного барса дружно ломают фотоловушку: видео читать

Как рассказали в Сайлюгемском нацпарке, чтобы установить и позже – проверить фотоловушки, исследователи пробирались через труднодоступные места, используя автомобили повышенной проходимости, снегоходы, лошадей и даже вертолеты. В этом году учеты повсеместно осложнил высокий снежный покров. Некоторые автоматические камеры не удалось проверить либо они были занесены снегом, следы ирбисов также могли быть заметены.