В России растет популяция редчайших леопардов на планете

5 апреля национальный парк «Земля леопарда» отмечает день рождения. В честь праздника учёные выпустили новый ежегодный отчет о популяции дальневосточных леопардов в нацпарке, которые являются редчайшими кошачьими на планете. Хорошие новости: их численность растёт!

В 2024 году «Земле леопарда» исполнилось 12 лет. В этот день учёные национального парка опубликовали новые данные о размере популяции дальневосточного леопарда в России. Количество фиксируемых дальневосточных леопардов в дикой природе выросло до 129! А также за последний год родилось не менее 14 котят этих редких хищников.

За последний год ареал дальневосточного леопарда значительно расширился. Это произошло как благодаря естественному расселению животных, так и благодаря искусственному – в рамках программы реинтродукции. Так, в конце 2023 года леопард, переселенный в Уссурийский заповедник, самостоятельно добрался до Лазовского района Приморского края, что в более 250 км от ядра популяции в нацпарке.

Но главным оплотом пятнистых кошек остается национальный парк «Земля леопарда», здесь – ядро популяции. Количество фиксируемых леопардов с начала века выросло более чем в три раза: в начале 2000-х в мире насчитывалось всего около 35 особей.

«Популяция все больше расширяется за пределы охраняемых территорий, что подтверждается участившимися случаями встреч очевидцев с леопардами, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Рост популяции, не так давно находившейся на грани полного исчезновения, это результат самоотверженных усилий многих российских специалистов, в первую очередь тех, кто сражается за сохранение биоразнообразия «в первых рядах», на заповедных территориях. Мы продолжим работать над сохранением естественной среды обитания, бороться с пожарами и браконьерством».

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Напомним, что ранее, в 2023 году, сообщалось, что в регионе фиксировалось 125 леопардов. Результаты исследований показывают, что популяция остается стабильной, а благодаря ее росту дикие животные расселяются за пределы охраняемых участков, возвращаются на территории, где их истребили в прошлом веке. В начале 2000-х в мире насчитывалось всего около 35 особей этих кошачьих.

Интересный факт Данные о состоянии единственной в мире дикой популяции дальневосточных леопардов были получены с помощью самой большой в России сети фотомониторинга, которая состоит из более 420 фотоловушек. Специалисты обработали более миллиона снимков! И выявили более 15 тысяч снимков с леопардами. Данные анализируют с помощью специальной программы для индивидуальной идентификации, которая определяет каждую особь леопарда по уникальному пятнистому рисунку на теле.