В России у клещей нашли новый вирус Хасеки

Заболевание вызывает резкие приступы лихорадки и острый респираторный синдром.

Из-за потепления, которое пришло в Россию и уже распространилось от центра до Западной Сибири, стали просыпаться клещи. При этом Роспотребнадзор обнаружил у насекомых новый вирус — он регистрировался в стране лишь однажды, десять лет назад на Дальнем Востоке. Речь идет о так называемом Хасеки — представителе флавивирусов.

Эти вирусы вызывают такие заболевания, как энцефалит и три вида лихорадок — желтую, Денге и лихорадку Западного Нила. Сам вирус Хасеки вызывает резкие приступы лихорадки и острый респираторный синдром, при котором поражаются легкие. В настоящее время заболевание выявили в Новосибирске, однако ученые считают, что этим вирусом могут быть заражены клещи и в других российских регионах.

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Ранее сообщалось, что «зомби»-пандоравирус, найденный в вечной мерзлоте Сибири группой ученых, оказался убийцей клеток: после разморозки он ожил и атаковал амебу, уничтожив ее клетку.