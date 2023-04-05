В России выросла популяция самого редкого леопарда на планете

По результатам последнего подсчета, на охраняемых территориях «Земли леопарда» в Приморье обнаружилось 125 взрослых дальневосточных леопардов.

Новые данные о единственной в мире дикой популяции этих животных получены научными сотрудниками «Земли леопарда» с помощью самой большой в России сети фотомониторинга, которая состоит из более 500 фотоловушек.

Главным оплотом пятнистых хищников остается национальный парк «Земля леопарда», здесь находится ядро популяции. Количество фиксируемых леопардов с начала века выросло более чем в три раза: в начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 особей.

Дальневосточный леопард. Снимок фотоловушки «Земли леопарда»

Для того, чтобы посчитать пятнистых редких хищников, специалисты обработали более миллиона снимков фотоловушек – в том числе впервые с использованием технологий искусственного интеллекта. Выявлено более 11 тысяч фото с леопардами.

Ученые установили размер популяции – 125 леопардов (считаются только взрослые особи). При этом они выяснили, что за последний год родилось не менее 13 котят.

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Результаты последних исследований были озвучены 5 апреля – в день образования нацпарка «Земля леопарда». В 2023 году территории исполнилось 11 лет. Вся редакция Russian Traveler присоединяется к поздравлениям. Мы очень любим «подсматривать» за жизнью диких зверей благодаря кадрам с фотоловушек «Земли леопарда»: забавные, трогательные, удивительные фото и видео заповедных обитателей делают наш рабочий день гораздо лучше. Желаем национальному парку процветания, развития и, конечно, больше леопардов!

Ранее, в 2022 году, сообщалось, что в регионе живет не менее 120 леопардов. Результаты исследований показывают, что популяция остается стабильной, а благодаря ее росту дикие животные расселяются за пределы охраняемых участков, возвращаются на территории, где их истребили в прошлом веке.

«Стабильность популяции дальневосточных леопардов – это хорошая новость для природы и людей, которые заботятся о сохранении биоразнообразия всего мира. Это результат упорного труда сотрудников нацпарка, который был создан ровно 11 лет назад. Однако леопарды – все еще уязвимые животные. Чтобы обеспечить выживание этих животных на долгие годы нужно продолжать прилагать усилия по сохранению их естественной среды обитания, борьбе с пожарами и браконьерством», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».