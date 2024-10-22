В России живёт почти 300 тысяч бурых медведей: кто из них «шатун», а кто «пестун»

Бурый медведь – один из самых крупных хищников на земле, профессиональный бегун и сладкоежка. Вместе с Минприроды рассказываем о косолапом звере, который стал одним из узнаваемых символов России.

Бурый медведь – один из самых крупных наземных хищников. Он отличается своей силой и мощью, у него крепкое, с хорошо развитой мускулатурой тело, массивная голова и густая плотная шерсть. В зависимости от подвида рост взрослой особи колеблется в пределах 75–200 сантиметров, а вес — от 120 до 700 килограммов. У этих животных ярко выражен половой диморфизм, поэтому самки всегда мельче самцов.

Несмотря на большие размеры и массу, этот вид способен передвигаться легко и почти бесшумно, а во время бега может развить скорость до 60 километров в час. Кроме того, медведь отлично плавает, однако ему сложно ходить по глубокому снегу.

Сегодня в России обитает 296,1 тысячи бурых медведей. Косолапые предпочитают селиться в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах. В нашей стране бурый медведь встречается, например, в заповедниках «Алтайский», «Брянский лес», «Кавказский», «Кроноцкий», «Курильский», «Лапландский», «Нургуш», «Пасвик».

Фото: Юлия Гусева / фотохостинг Russian Traveler

Когда-то бурые медведи были распространены по всему Европейскому континенту. Обитали они и на северо-западе Африки, и в большей части Азии. Но сейчас популяция значительно сократилась, а где-то мишки и вовсе исчезли, рассказали в пресс-службе Минприроды России.

В нашей стране численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза – с 130 тысяч до 296,1 тысячи. В частности, в Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тысячи медведей. Больше всего в Камчатском и Хабаровском краях – около 24,6 тысячи особей в каждом из регионов. В Республике Саха (Якутия) живёт 20 тысяч косолапых. В Сибирском федеральном округе – 77,4 тысячи медведей. В Красноярском крае — 27,3 тысячи, в Иркутской области — 22,4.

Увеличение численности связано с совершенствованием нормативно-правовой базы охотничьего хозяйства и с тем, что региональные власти наделили дополнительными полномочиями в сфере охраны и рационального использования охотничьих ресурсов. По закону об охоте добыча медведя происходит в соответствии с лимитом, который для каждого региона собственный – его утверждает губернатор, а после рассматривает Минприроды России.

Сегодня средний устанавливаемый лимит добычи бурого медведя не превышает 8% от общей численности, а среднемноголетний объём добычи составляет около 3%.

Медведица на Камчатке, река Коль Фото: Титов Владимир Викторович / фотохостинг Russian Traveler

Наибольшую активность косолапые проявляют утром и вечером. В пространстве они ориентируются с помощью обоняния, поскольку зрение и слух у них развиты слабо.

А вы знали? Средняя продолжительность жизни медведя в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет.

Как косолапые готовятся к спячке, что служит сигналом для залегания и как в этот период самки вынашивают потомство – об этом и другом рассказали научные сотрудники государственных заповедников.

Зимняя спячка

Это один из самых важных периодов в жизни бурого медведя. Подготовка к спячке у косолапых зверей начинается ещё в конце лета, когда леса и луга полны ягод, грибов и съедобных растений. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

«Осенью медведи начинают подыскивать подходящее, а главное — безопасное укрытие. Чаще всего они используют прежние берлоги, но бывает, копают и новые — как правило, под корнями деревьев. Косолапые могут начать создавать укрытие ещё задолго до залегания — в несколько приходов, чередуя это с нажировкой, — рассказала заместитель директора по научной работе Алтайского заповедника Татьяна Бекетова.

«Сигналом к залеганию в спячку служат сильные снегопады. Кстати, основная часть жира у косолапых расходуется не в период залегания в берлоге, а уже после выхода, когда ещё нет доступного корма – сочных травянистых растений».

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Бурый медведь с детёнышем Фото: Hupp Lisa, USFWS / Pixnio

Длительность спячки растягивается от нескольких месяцев до полугода. Обычно косолапые хищники засыпают в ноябре–декабре, а просыпаются в марте–апреле. Бывают случаи, когда медведи выходят из состояния сна в середине зимы и начинают бродить по лесу в поисках еды. Это случается, если зверь не успел нагулять необходимый для всей спячки жир. Таких животных называют «шатунами».

Во время сна обменные процессы в организме медведя замедляются, сердечный ритм и дыхание становятся редкими, что помогает зверю экономить жировые ресурсы.

Вынашивание потомства у бурых медведиц в этот период имеет свои особенности. Если самка забеременеет летом, то оплодотворённая яйцеклетка в утробе будущей матери будет находиться в состоянии своего рода анабиоза. Как только медведица погрузится в зимний сон, эмбрион «проснётся» и прикрепится к стенке матки. После этого плод начнёт развиваться интенсивнее, и уже через 6–8 недель на свет появятся детёныши. У одной самки может родиться от 1 до 3 медвежат, в очень редких случаях в помёте бывает до 5 особей.

Медведица на рыбалке Фото: Максим Логунов / фотохостинг Russian Traveler

Зверь-одиночка

Бурые медведи никогда не образуют постоянные пары и не живут семействами. У каждого зверя, будь то самка или самец, есть собственная территория, которую они охраняют от посягательств других хищников и своих же сородичей. Иногда вырастить медвежат самке помогает дочка-пестун, появившаяся в предыдущем помёте.

Медведи Курильского озера Фото: Юлия Гусева / фотохостинг Russian Traveler

А вы знали? Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детёнышей. Самки хоть и мельче, но страх за малышей придаёт им ярость, перед которой отступают сильные и опытные самцы.

Врагами для медведя могут выступать не только другие косолапые, но и амурские тигры. Но чаще всего они мирно живут на соседних и даже одних и тех же территориях. Полосатые кошки стараются избегать встреч с косолапым зверем, но в некоторых случаях сражения не избежать, например, когда животные дерутся за добычу. Медведь мощнее, но тигр более ловкий и быстрый, и, если ему удается вцепиться в загривок своего противника, это решит исход всей битвы. При виде врага бурый медведь встаёт на задние лапы и громко рычит. В таком положении он может передними лапами повалить соперника на землю.



Медведи практически всеядны и могут питаться как мясом, так и растительной пищей, включая корешки и клубни растений, шишки, орехи, молодые побеги и стебли трав, грибы и ягоды. Но самое их любимое лакомство – это мёд.

Научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин рассказал, что в рационе бурых медведей он встречается часто.

«В районе Большого Сочи есть село Медовеевка – там в своё время было большое сосредоточение диких пчёл. Даже считалось, что эти места — самые „медвежьи“ из всего ареала. Сегодня частные пасеки продолжают сталкиваться с проблемой, когда медведи разоряют улья», — поделился Анатолий.

Правила поведения при встрече с медведем

По словам эксперта, главное при встрече с медведем – это не поворачиваться спиной и не убегать: