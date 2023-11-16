В российском заповеднике заметили медведицу с улыбкой Джоконды

Обаятельное животное засняла фотоловушка.

Фотоловушка, установленная в Керженском заповеднике (Нижегородская область), зафиксировала медведицу, которая с загадочной улыбкой рассматривала прибор. Улыбка зверя, запечатленная на снимке, напомнила сотрудникам пресс-службы заповедника улыбку «Джоконды» — знаменитой картины, хранящейся в парижском Лувре.

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«Джоконда» или «Мона Лиза» — картина знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, которая считается одним из самых известных произведений мировой живописи. Точная дата написания картины неизвестна — есть версия, что это 1503-1505 годы. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Между тем, как отметили в Керженском заповеднике, фотоловушка засняла улыбчивую медведицу в тот момент, когда она нагуливала жир. А самые поздние медвежьи следы там фиксируют 21 декабря.

Ранее сообщалось, что ученые из Швеции и Великобритании опровергли «правило деревьев», которое итальянский мыслитель Леонардо да Винчи разработал для методики рисования.