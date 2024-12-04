В Россию прилетела редчайшая птица из тропиков: как это могло случиться?

В одном из скверов Южно-Сахалинска заметили птицу, очень похожую на небесно-синюю мухоловку.

В сквере Сахалинского областного краеведческого музея заметили экзотическую пернатую гостью. Небольшая синяя птичка размером с синицу попала на камеру фотографа Виктора Волянюка, а вскоре сотрудникам музея тоже удалось сфотографировать симпатичную посетительницу.

Яркая гостья, которая уже стала «настоящей звездой» в городе, напомнила орнитологам небесно-синюю мухоловку. Есть одна загвоздка – эти певчие красавцы в России не обитают от слова совсем.

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Фото: А.Б. Криулькина / Сахалинский областной краеведческий музей / Telegram-канал

Небесно-синие мухоловки встречаются только в Юго-Восточной Азии: в Индии, Пакистане, Таиланде и в других тропических странах. Если это действительно мухоловка, которых в нашей стране ранее замечено не было, то у работников музея есть очень много вопросов к тому, как она смогла попасть на Дальний Восток России (а там сейчас уже совсем не тропики). В музее предположили, что у пернатой может быть хозяин, который раньше держал её в клетке, из которой она упорхнула, чтобы насладиться культурной жизнью Южно-Сахалинска.