В самой глубокой точке Балтийского моря обнаружена странная утечка метана

Это поставило ученых в тупик.

Исследователи обнаружили огромную утечку на глубине 400 метров под поверхностью воды во время экспедиции на Ландсортскую впадину – самое глубокое место Балтики. Площадь утечки составила примерно 20 квадратных километров, что эквивалентно примерно 4000 футбольным полям.

На более мелком прибрежном морском дне метан пузырится из разлагающегося органического вещества, тогда как на более глубоких водах он имеет тенденцию рассеиваться посредством диффузии, то есть без пузырьков, и большая часть диффузного метана остается в самой глубокой воде. Но новая утечка не следует этой схеме.

«Обнаружив эту утечку, мы поняли, что существует совершенно другой механизм доставки метана на дно Балтики», – Марсело Кетцер, профессор наук об окружающей среде в Университете Линнея.

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Команда также была ошеломлена, увидев, как далеко пузырьки метана поднялись в толще воды к поверхности моря. Метан обычно растворяется в воде, поэтому по мере того, как пузырьки поднимаются, они уменьшаются в размерах, пока от них ничего не останется.

Максимальная высота, на которой ученые ожидали увидеть пузырьки метана, составляет 50 метров от дна океана. Однако на Ландсортской впадине команда наблюдала пузырьки, которые почти достигали поверхности на глубине всего 20 метров.

Ученые предполагают, что это может быть связано с более слабым, чем в среднем, микробным фильтром, слоем бактерий, которые живут в отложениях и «съедают» до 90% метана, образующегося в результате разложения вещества. В океане этот фильтр может иметь толщину несколько метров, но в Балтийском море его толщина составляет всего несколько сантиметров.

По словам Кретцера, человеческая деятельность также меняет способ работы этого фильтра. Удобрения с суши, попадающие в море, способствуют цветению водорослей. Когда водоросли умирают, они добавляют в отложения органические вещества. Бактерии, питающиеся метаном, также любят поедать этот материал, позволяя большему количеству метана выходить на поверхность. Кроме того, исследователи полагают, что утечка может быть вызвана большим количеством отложений, принесенных придонными течениями.

«Мы не знаем, насколько мы ответственны за ослабление этого фильтра и пропускание большего количества метана, но это то, что мы хотели бы изучить», – Марсело Кетцер.

Кроме того, вода на дне Балтики содержит высокий уровень метана, поэтому для растворения пузырькам, возможно, придется подниматься выше в толще воды – хотя это не полностью объясняет, как они подходят так близко к поверхности.

Команда Кетцера готовит вторую экспедицию к Ландсортской впадине, чтобы выяснить, поднимаются ли какие-нибудь пузырьки на поверхность и выделяют ли метан в атмосферу. Подобные утечки метана являются потенциально важными источниками парниковых газов, которые ученым необходимо учитывать. По оценкам Кетцера, в Балтийском море может существовать полдюжины других глубоководных месторождений метана.