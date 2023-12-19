В Сан-Диего спасли трех осиротевших детенышей пумы

Сейчас они находятся в сафари-парке зоопарка.

Три осиротевших детеныша пумы были недавно спасены усилиями сразу нескольких департаментов по защите дикой природы. Котята, которым на момент спасения было около шести недель, были найдены после обширных поисков – специалисты искали их целую неделю.

Для поиска детенышей использовались данные GPS-ошейника их матери, получившей обозначение F307 (как она погибла и как ученые поняли, что нужно спасать котят – не сообщается).

В первый день поисков члены команды Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили первого детеныша, спрятавшегося в норе, а второй забился в крохотное пространство между двумя камнями. Три дня спустя удалось найти и третьего детеныша. Все три котенка находились в радиусе 75 метров друг от друга.

Каждого детеныша сперва пришлось лечить прямо в полевых условиях от обезвоживания. После котят доставили в Ветеринарный медицинский центр Пола Хартера в сафари-парке зоопарка Сан-Диего. Поскольку молодые пумы остались сиротами в таком раннем возрасте, их не получится безопасным образом вернуть в родную среду обитания.

«Сафари-парк станет убежищем для этих трех детенышей, обеспечив им родные ландшафты и новые возможности для развития», – Лиза Петерсон, исполнительный директор сафари-парка зоопарка Сан-Диего.

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Поиски продолжались еще несколько дней, и камеры наблюдения в районе не обнаружили никаких следов присутствия других детенышей. Из-за своего юного возраста они, вероятно, не прожили бы и одной недели, если бы их не нашли вовремя.