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В Северной Осетии растёт популяция зубров

В Северной Осетии растёт популяция зубров

К соответствующим выводам пришли ученые фонда «Природа и люди».

В Северной Осетии отмечается рост популяции зубров — диких лесных быков, осваивающих новые места обитания. Ученые фонда «Природа и люди» проанализировали ситуацию среди Цейской и Турмонской группировок. 

В Цейском заказнике численность зубров стабильно увеличивается — недавно насчитано 122 особи, включая 11 новорожденных телят. Несмотря на кратковременные перемещения отдельных животных за пределы основного ареала, группа вернулась обратно, демонстрируя уверенный прирост.

Турмонская группировка менее изучена: она занимает обширную территорию и численность оценивается по данным фотоловушек и наблюдениям. Чтобы точнее оценить ее состояние, необходимы дополнительные исследования и установка большего числа камер слежения.

Учеты на территории Цейского заказника и Северо-Осетинского заповедника проводятся с 1967 года. Именно тогда здесь было выпущено 47 зубров, которые стали основателями первой вольноживущей группировки этого вида в Республике. 

Ранее Russian Traveler рассказывал, как в России восстанавливают численность зубров.

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