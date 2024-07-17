В Шотландии массово выбросило дельфинов на берег - более 70 погибло

Спасатели застали душераздирающую сцену на пляже острова Сандей.

Десятки гринд (Globicephala melas) погибли после массового выброса на берега архипелага Оркнейские острова в Шотландии, делится the Guardian.

11 июля спасатели и морские ветеринары поспешили из материковой части Шотландии на пляж Треснесс острова Сандей после тревожных сообщений очевидцев о стае морских животных выброшенных на берег.

Из 77 особей семейства дельфиновых обнаруженных на пляже, только 12 подавали признаки жизни на момент прибытия спасателей.

Эксперты заключили, что млекопитающее уже несколько часов находились на мели. Что послужило причиной массовому выбросу – неизвестно. В службе спасения предположили, что один из членов стаи мог попасть в беду, а остальные последовали за ним. Среди погибших обыкновенных гринд, также известных как чёрные дельфины, были замечены самцы длиной до семи метров, самки, а также детёныши.

Спасатели описали сцену как «крайне эмоциональную» и «довольно ужасную», признавшись, что операция по возвращению животных в воду была осложнена мягкостью песка. Из-за этого гринды не могли самостоятельно выплыть с берега – чем больше прилив накрывал их, тем сильнее они погружались в песок.

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На сегодняшний день, все выжившие 12 членов стаи были усыплены из-за травм несовместимых с жизнью, рассказали в British Divers Marine Life Rescue.

«К сожалению, оставшиеся 12 гринд были подвергнуты эвтаназии в связи с ухудшением их состояния из-за многих часов, проведенных ими на берегу, что привело к травмам от собственного веса и высокой вероятности того, что они вдохнули воду с наступающим приливом».

Эксперты из шотландской программы по выбрасыванию морских существ на берег планируют извлечь тела гринд для посмертного изучения в попытках понять, что послужило причиной трагедии.

Этот печальный случай может стать самым крупным массовым выбрасыванием морских существ на сушу за последние десятилетия.