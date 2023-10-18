В Шотландии умирающего бельчонка выходили спасатели

Грызуна вновь выпустят в дикую природу через несколько недель.

Двое подростков нашли полумертвого бельчонка недалеко от района Нецессити-Брэй в шотландском Перте. Предположительно животное упало с дерева и едва не погибло во время шторма на прошлой неделе. Дети подняли бельчонка, которого назвали Сторми, и завернули в салфетки, положили в пакет, а затем позвонили местным волонтерам по охране дикой природы.

Фото: Missing Pets Perth

Кэти МакКэндлесс из организации «Пропавшие домашние животные» в Перте и Кинроссе сказала, что бельчонку около восьми недель. Она вместе с другими волонтерами организовала для детеныша жилище с гамаком и ежедневно давала тому лакомство из орехов, брокколи и яблок.

«Нам позвонили, и наш волонтер Кристин Фолдс Куинн сразу взялась за дело. Было очень важно согреть бельчонка, поэтому, когда Кристина впервые увидела животное, она завернула его в теплую ткань, чтобы бельчонок высох как можно быстрее. Мы хотели убедиться, что у него есть максимальные шансы на выживание. Сейчас Сторми чувствует себя очень хорошо и живет как в беличьем раю», – Кэти МакКэндлесс.

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Сейчас животное находится под присмотром другого волонтера, имеющего опыт реабилитации рыжих кустарниковых белок (Paraxerus palliatus). Команда подтвердила, что Сторми выпустят обратно в дикую природу через две-три недели – в сельской местности с большим количеством лесов, без главных дорог и с другими представителями своего вида.

Животное отогрели и накормили Фото: Missing Pets Perth

Рыжие белки числятся как находящиеся под угрозой исчезновения в Красной книге млекопитающих Великобритании из-за сокращения их популяции. Именно в Шотландии обитают примерно три четверти всех рыжих белок Великобритании, но даже там они классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения.

Причина сокращения популяции в основном связана с инвазивными серыми белками (Sciurus carolinensis), завезенными из Северной Америки около 150 лет назад. Это привело к конкуренции между видами за пищу. Более крупные серые белки лишают рыжих ресурсов и передают им потенциально смертельные болезни. Впрочем, британцы пытаются с этим бороться – высказывались идеи подавать серых белок в ресторанах и подмешивать им в еду противозачаточные, чтобы они перестали размножаться.