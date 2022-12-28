В Сочинском нацпарке нашли новый вид подснежника

Ученые определили, что это новый вид, при помощи анализа ДНК растения.

Ученые Сочинского национального парка описали новый для науки вид подснежника из известняковых каньонов предгорий юго-восточной части Сочи.

Вид получил название подснежник Лебедевой (Galanthus lebedevae) в честь ботаника Александры Антоновны Лебедевой, долгое время работавшей в Кавказском заповеднике и первой обратившей внимание на своеобразие подснежников с известняковых скал в окрестностях Сочи. Ведущие авторы исследования Илья Тимухин и Борис Туниев описали вид в новой научной статье.

«Вышедшее описание является логичным итогом флористического исследования, длившегося около 40 лет. Накопленные данные по морфологии и распространению представителей рода Galanthus (подснежник) на территории Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии были подкреплены в 2021 году результатами исследований ДНК различных популяций, позволивших подтвердить наличие в предгорных известняковых каньонах юго-восточной части Сочи и сопредельных районах Абхазии нового для науки вида подснежника», – пишут исследователи.

Подснежник Лебедевой представляет собой многолетнее луковичное травянистое растение. Его крупная округло-яйцевидная луковица (длиной 4,1 см и шириной 3,9 см) покрыта темно-коричневыми кроющимися чешуями. Листья в период цветения достигают длины до 37 см. Они ярко-зеленые прямостоячие и часто развернуты в одном направлении.

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Голотип Galanthus lebedevae Фото: Сочинский национальный парк

Установленный ареал этого северо-колхидского эндемика охватывает ряд каньонов Сочинского национального парка (Сочи, Агура, Хоста, Кудепста, Мзымта, Псоу) в России и ущелья рек Псоу, Хашупсе, Жоэквара, Бзыбь в Республике Абхазия. Galanthus lebedevae был обнаружен в диапазоне высот от 50 до 300 м над уровнем моря, на скальных полках известняковых каньонов.

«От всех остальных видов подснежников, встречающихся на территории Сочи и Абхазии, подснежник Лебедевой резко отличается содержанием ядерной ДНК, фенологией и экологией», – пишут исследователи.