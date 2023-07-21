В США бешеный бобр напал на девочку

Отец ребенка до смерти забил агрессивного зверя.

На озере Ланьер (округ Холл, штат Джорджия, США) бешеный бобр напал на купавшуюся там маленькую девочку. Инцидент произошел вечером 8 июля: агрессивный зверь набросился на ребенка и укусил его в ногу. Отец пришел на помощь девочке и забил бобра до смерти «тупым предметом».

Пострадавшую госпитализировали, а убитого грызуна специалисты забрали в лабораторию, чтобы установить причину нападения. Сотрудник Департамента природных ресурсов Джорджии Дон Макгоуэн сообщил, что 23-килограммовый бобр был заражен бешенством.

«Как только вирус бешенства попадает в мозг животного — в данном случае бобра, — оно просто сходит с ума», — отметил Макгоуэн.

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В настоящее время девочка приходит в себя от полученных травм, ее жизнь вне опасности. Власти округа Холл после инцидента установили знаки, предупреждающие о вирусе бешенства в данном районе. Чиновники призвали жителей окрестных населенных пунктов следить за поведением домашних животных и вакцинировать их во избежание заражения.

Ранее сообщалось, что жители города Перри (штат Айова, США) стали жаловаться на атакующего их агрессивного черного кролика.