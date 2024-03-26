В США косатки загоняют детенышей китов в каньон, чтобы убить

Хищники используют каньон как западню для морских млекопитающих.

Ученые-биологи из США заметили необычную стратегию охоты у косаток (Orcinus orca), обитающих у берегов Калифорнии. Хищники используют подводный каньон с крутыми склонами для засады и охоты на жертв. Косатки патрулируют каньон и его окрестности, а затем, заметив поблизости самок серого кита с детенышами, загоняют их в узкие проходы и начинают преследовать до тех пор, пока детеныш не выбивается из сил.

После этого одни косатки блокируют мать, а другие тащат маленького кита на открытое пространство. Там группа косаток начинает таранить детенышей носами, подбрасывать их в воздух и бить хвостами.

Хищники часто «добивают» жертв, прыгая на их дыхало и одновременно подтапливая. Таким образом они душили детенышей, пока у тех не заканчивался кислород. Процесс мог длиться от полутора до пяти часов, после чего косатки по очереди кормились телом жертвы.

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Ранее сообщалось, что косатка была заснята во время нападения на взрослую китовую акулу (Rhincodon typus) у побережья Мексики.