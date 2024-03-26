авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В США косатки загоняют детенышей китов в каньон, чтобы убить

Фото: Unsplash

Хищники используют каньон как западню для морских млекопитающих.

Ученые-биологи из США заметили необычную стратегию охоты у косаток (Orcinus orca), обитающих у берегов Калифорнии. Хищники используют подводный каньон с крутыми склонами для засады и охоты на жертв. Косатки патрулируют каньон и его окрестности, а затем, заметив поблизости самок серого кита с детенышами, загоняют их в узкие проходы и начинают преследовать до тех пор, пока детеныш не выбивается из сил.

После этого одни косатки блокируют мать, а другие тащат маленького кита на открытое пространство. Там группа косаток начинает таранить детенышей носами, подбрасывать их в воздух и бить хвостами.

Хищники часто «добивают» жертв, прыгая на их дыхало и одновременно подтапливая. Таким образом они душили детенышей, пока у тех не заканчивался кислород. Процесс мог длиться от полутора до пяти часов, после чего косатки по очереди кормились телом жертвы.

Ранее сообщалось, что косатка была заснята во время нападения на взрослую китовую акулу (Rhincodon typus) у побережья Мексики. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024