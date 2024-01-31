В США массово гибнут морские черепахи. Их не могут спасти даже ученые

В Университете штата Северная Каролина попытались спасти более 100 морских черепах, но большинство из них не выжило.

Центр морских наук и технологий Университета штата Северная Каролина сообщил, что десятки морских черепах вдоль побережья Северной Каролины погибли из-за падения температуры, несмотря на попытки их спасти. Организация собрала 109 погибающих от аномального холода черепах на побережье мыса Лукаут, но из них выжили только 36 особей.

После того, как выжившие черепахи пройдут лечение в центре, они завершат реабилитацию в Аквариуме Северной Каролины в Пайн-Нолл-Шорс и Центре спасения и реабилитации морских черепах Карен Бисли в Топсейле, а затем их выпустят обратно в естественную среду обитания.

Когда температура падает, температура тела хладнокровных рептилий синхронизируется с окружающей средой, в результате чего они становятся вялыми и им становится трудно поднимать голову над водой, чтобы дышать.

Контейнеры с черепахами из Центра морских наук и технологий Университета штата Северная Каролина Фото: CMAST

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Шесть из семи видов морских черепах в мире считаются уязвимыми, находящимися под угрозой исчезновения или вымирающими.

Зеленые морские черепахи (Chelonia mydas), как можно понять по их названию, имеют характерную зеленоватую окраску панциря. Зелеными они кажутся из-за желтовато-зеленой жировой ткани, которая заполняет пространство между пластинами панциря. Этот цвет придаёт им характерную узнаваемую внешность.

Зеленые морские черепахи обитают в тропических и субтропических водах океанов и морей по всему миру. Они встречаются в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, а также в Карибском море и Мексиканском заливе. Зеленая морская черепаха является одним из крупнейших видов морских черепах и может достигать впечатляющих размеров – эти рептилии вырастают до 1,5 метров и могут весить более 200 килограммов.

Интересный факт: пол черепахи тоже зависит от температуры Пол будущей черепахи (как и других пресмыкающихся) определяется температурой песка, в который отложено яйцо: в более теплом песке появляется больше самок. Именно поэтому повышение температуры песка в тропиках, вызванное глобальным потеплением, приводит к серьезному дисбалансу в популяциях – из-за изменения климата рождается все больше самок.