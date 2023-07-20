В США обнаружили существо с 486 ногами

Это совершенно новый вид многоножек, которые ползали все это время буквально ногами.

Животное может похвастаться 486 ногами и зубастой головой. Оно выглядит зеленовато-полупрозрачно, как светящаяся в темноте детская игрушка и вплетается в землю так же элегантно, как игла вышивальщицы.

Но стоит отойти от микроскопа, и лос-анджелесская многоножка становится намного менее пугающей. Поскольку ее ширина не превышает стержень карандаша, а длина меньше швейной булавки, легко понять, как это крошечное существо ускользало от ученых все это время.

Многоножка получила научное название Illacme socal. Она была описана учеными в научном журнале и присоединилась к примерно 12000 других описанных многоножек по всему миру.

Это открытие напоминает нам об царстве мелких животных, лежащих в основе мировых экосистем, о вселенной крошечных существ, которые рискуют исчезнуть, прежде чем мы сможем оценить важную роль, которую они играют.

«Эти новые виды находятся буквально у нас под ногами. Это действительно доказывает, что важно максимально сохранить эти открытые зеленые насаждения и естественную среду обитания, потому что даже в такой интенсивно урбанизированной среде как Лос-Анджелес, вы все равно можете найти новые виды в местах, в которых мы просто не искали», – Дерек Хеннен, энтомолог из Музея естественной истории Вирджинии.

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Многоножка была впервые замечена натуралистами Седриком Ли и Джеймсом Бейли в апреле 2018 года в парке Уайтинг-Ранч-Уайлдернесс, недалеко от Лейк-Форест. Они сразу поняли, что видят нечто уникальное, и опубликовали свою находку в научном приложении iNaturalist. Энтомолог Технологического института Вирджинии Пол Э. Марек просматривал программу и заметил заметку об этом существе. В конце прошлого года, навещая свою семью в Лос-Анджелесе, Марек и его жена поехали на ранчо Уайтинг, чтобы посмотреть, смогут ли они найти такое же животное.

Многоножки – не насекомые, а членистоногие беспозвоночные, более близкие к омарам и ракам. Этот особый род маленький и медлительный, и имеет поразительное сходство с корневыми волосками растений. Осторожно удалив ковер из камней, мертвых листьев и гумуса, Марек и его жена просканировали почву на наличие чего-нибудь бледного, тонкого и длиннее 20 мм.

Образцы, которые они нашли, были аккуратно собраны в пластиковые флаконы с небольшим количеством почвы и отправлены в лабораторию в Вирджинии. Секвенирование ДНК и тщательный анализ физических структур многоножки подтвердили, что это был новый вид. Вернувшись в Калифорнию, Ли зафиксировал дальнейшие наблюдения животного в природной зоне Итон-Каньон в Пасадене.

Многоножки выполняют непривлекательную, но важную работу, не позволяя лесам утонуть в «мертвецах». Они относятся к детритофагам, разлагая мертвые растения на пищу и выделяя питательные вещества, которые засевают почву для будущего роста.

«Я думаю о них как о маленьких лесных мусорщиках», – Пол Марек.

Многоножки существуют на планете примерно столько же, сколько существует жизнь на Земле. Согласно летописи окаменелостей, они были первыми наземными животными на планете, которые дышали кислородом. Это важные, но невероятно уязвимые маленькие существа: они не жалят и не кусаются, и большинство из них, включая лос-анджелесскую, слепы.

По словам энтомологов, открытие совершенно нового вида в почве постоянно расширяющейся городской территории подчеркивает, как мало мы знаем о крошечных частях нашей экосистемы, среда обитания которых может быть разрушена еще до того, как мы поймем, что мы потеряли.