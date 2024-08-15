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В США обрушилась знаменитая скала-унитаз

Фото: National Park Service

Геологическое образование в национальном парке Глен-Каньон в штате Юта привлекало туристов со всей страны.

В Америке обрушилась знаменитая скала-арка, которую некоторые туристы прозвали «унитазом», «полумесяцем» или «дырой в крыше», информацией об этом поделились в парке. 

Двухарочное геологическое образование родилось из песчаника Навахо, возраст которого составляет около 190 миллионов лет.

В службе национального парка пояснили, что обрушение, которое произошло 8 августа, имело под собой естественные причины. Природный объект был подвержен эрозии из-за ветра и дождя, начал трескаться. Изменение уровня воды в озере Пауэлл и ударные волны также способствовали разрушению объекта. 

Во время обрушения арки никто не пострадал, сказали в парке. Однако, скорее всего, там теперь будут внимательнее относиться к минеральным породам, у которых тоже есть свой срок службы.

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