В США одобрили первую вакцину для пчел

Ученые надеются, что им удастся спасти пчелиную популяцию от глобального кризиса.

Пчеловоды в Соединенных Штатах вскоре получат доступ к вакцине, которая может спасти их подопечных от самой смертоносной болезни, с которой сегодня сталкиваются медоносные пчелы.

Препарат был разработан биотехнологической компанией Dalan Animal Health для защиты от американского гнильца (AFB) – заразного заболевания, вызываемого личинками спорообразующих бактерий Paenibacillus. Пероральная вакцина добавляется в корм рабочих пчёл, а там оказывается в «маточном молочке». Маточным молочком рабочие пчёлы кормят матку, отвечающую за размножение в улье, и маточных личинок.

Возбудитель заболевания целится на конкретных жертв – личинок медоносных пчел. Как только бактерии заражают улей, с ними практически невозможно справиться. Единственный эффективный способ избавиться от болезни – сжечь всё: улей, инструменты и самих пчел.

Любые вредные споры, которые не сгорают, могут оставаться жизнеспособными в течение 70 и более лет, готовые заразить следующую колонию, которая встретится им на пути. Еще одна сложность в том, что у пчеловодов крайне мало времени, чтобы спасти насекомых – бактерии могут уничтожить весь улей всего за три недели.

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В 2022 году компания Dalan Animal Health спонсировала исследование безопасности и эффективности вакцины, которая показала отличные результаты. Мало того, что лекарство защитило рабочих пчел и королеву от смерти во время испытаний, оно также даровало иммунитет следующему поколению.

Министерство сельского хозяйства США предоставит двухлетнюю условную лицензию на вакцину, но есть большая вероятность, что испытание продлят для общественного использования по истечении этого срока. В течение двух следующих лет Dalan Animal Health будет распределять ограниченное количество вакцины среди пчеловодов в США. После этого, если все пойдет хорошо, есть шанс, что пчеловоды получат прямой доступ к вакцине.

«Раньше мы полагались на лечение антибиотиками, которое имеет ограниченную эффективность и требует много времени и энергии для обработки наших ульев. Если мы сможем предотвратить инфекцию в наших ульях, то сможем избежать дорогостоящего лечения и сосредоточиться на других важных элементах поддержания здоровья наших пчел», – Тревор Таузер, член правления Калифорнийской ассоциации пчеловодов.

Фото: Dalan Animal Health

Глобальное сокращение популяций медоносных пчел является серьезной проблемой в современном мире. Только в США интенсивные методы ведения сельского хозяйства, вредные пестициды и изменение климата, среди прочих факторов, привели к сокращению популяции пчел на 90% с 1962 года.

Эта ставит под угрозу не только саму экосистему, но и треть мировых запасов продовольствия человечества.

Недавнее исследование Гарвардского университета, опубликованное в декабре прошлого года, показало, что недостаточное опыление снижает глобальный урожай фруктов, овощей и орехов на 3-5%. В результате многим людям будет трудно получить доступ к здоровой пище, что, по оценкам ученых, приведет к 427 000 дополнительных смертей от плохого состояния здоровья.