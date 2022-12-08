В США овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла овец

Бой собаки с дикими хищниками продолжался около получаса.

Овчарка с фермы Джона Вирвиллера в Джорджии (США) в одиночку расправилась с восемью койотами и тем самым спасла отару овец и стадо коз. По словам фермера, псу по кличке Каспер удалось убить восемь койотов в кровопролитном бою, длившемся около получаса. После него Каспер пропал на два дня.

«Мы знали, что пес ранен, поскольку нашли части его хвоста, следы крови и другие свидетельства драки. Мы очень за него беспокоились», — рассказал Джон Вирвиллер.

Когда Каспер все же вернулся домой, хозяин обнаружил на его боку и шее серьезные раны — казалось, что койоты частично содрали с пса шкуру.

«Вернувшийся Каспер смотрел на меня так, будто хотел сказать: «Босс, хватит рассматривать, как я плохо выгляжу, просто позаботься обо мне», — отметил фермер.

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Сотрудники организации LifeLine Animal Project, которая пытается остановить эвтаназию здоровых животных, узнали про Каспера и решили помочь с расходами на его лечение. В результате для пса собрали 15 тысяч долларов: теперь его реабилитацией занимаются ветеринары организации.

«Поведение койотов в случае с Каспером было странным. Эти животные редко сбиваются в крупные стаи. Скорее всего, хищников привлекли ягнята, которых было довольно много в подвергшихся нападению стадах», — сказал профессор биологии колледжа Берри Крис Моури.

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