В США почти не осталось серых волков – и вот к чему это привело

К середине прошлого века серые волки практически исчезли как вид в западной части Соединенных Штатов.

В природе всё взаимосвязано: уменьшение количества хищников ведёт к размножению травоядных, которые интенсивно уничтожают деревья, кустарники и травяную растительность, тем самым подрывая привычную пищевую цепочку.

Так, экологи пришли к выводу, что сокращение численности серых волков (Canis lupus) в Северной Америке — вплоть до их практического уничтожения на территории 48 штатов США — привело к серьёзным последствиям для экосистем определенных районов.

Исследовав 11 национальных парков западного региона США, ученые под руководством Уильям Риппли из Университета штата Орегон заключили, что истребление волков в этой местности имело прямое влияние на радикальное снижение численности нескольких видов тополей.

Например, волосистоплодный (Populus trichocarpa) и дельтовидный (Populus deltoides) тополи, стали основными жертвами исчезновения волков.

«Исследователи в целом согласны с тем, что исчезновение волков и других крупных хищников, за которым последовало увеличение поедания деревьев благородными оленями вапити (Cervus canadensis), стало основной причиной сокращения общин древесных растений во многих западных парках», — поясняют экологи в новом исследовании.

Более того, исчезновение волков также может значительно влиять на увеличение популяции койотов (Canis latrans), которые в свою очередь охотятся на более мелких хищников, таких как грызуны, зайцы, кролики или суслики. Получается, без волков койоты начинают более активно истреблять виды, многие из которых и так находятся под угрозой исчезновения.

Другими словами, потеря основного хищника в экосистеме приводит к эффекту домино во всей пищевой цепочке этой системы – взаимосвязь, известная как «трофический каскад». В случае нисходящего каскада исчезновение основного хищника приводит к перенаселению других потребителей (в нашем случае ими стали олени), а значит, и уменьшению первичных производителей (растений).

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В океанах, например, этот сценарий наблюдается в отношении рифовых акул и зелёных черепах: из-за исчезновения хищных рыб эти рептилии начинают более активно поглощать морскую траву – важнейшую составляющую экосистем, необходимую для переработки углекислого газа в кислород.

Эти связи нужно учитывать, но по словам экологов, из 96 записей национальных парков, взятых ими для исследования, только в 39 из них в принципе рассматривается исчезновение популяции серого волка как основного хищника.

«Изучение измененной экосистемы без понимания того, как или почему система изменилась с течением времени из-за отсутствия крупного хищника, может иметь серьезные последствия… как диагностика больного пациента без базового медицинского осмотра», – объясняют исследователи.

«В различных национальных парках на западе США, которые считаются жемчужинами американской дикой природы, отсутствуют главные хищники, в результате чего они [парки] превращаются в тени своей предполагаемой экологической целостности».

Раньше в Северной Америке обитала крупная популяция серых волков, но уничтожение мест их природного обитания и прямое истребление сыграли свою роль в их почти полном исчезновении. К сожалению, из-за сложной динамики внутри трофического каскада, не факт, что даже прямое возвращение серых волков в национальные парки восстановит шаткий баланс подорванных экосистем, отмечают эксперты.