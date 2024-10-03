В штате Миссисиппи закончился ежегодный сезон охоты – по правилам участники могли выловить не более пары аллигаторов размером от 1,2 метра, при этом только один из них мог быть длиннее двух.

Команда из шести охотников на аллегаторов выловила в Миссисиппи настоящего гиганта, подилились в таблоиде Daily Mail.

4,2 метровый аллигатор весом почти в 364 килограмма и был пойман в реке Язу, проходящей через штаты Миссисиппи и Луизиану.

В этом году в охоте принимали участие более 3700 человек – охотники имеют право после поимки животного забрать с собой призы в виде «кошельков, ремней и еды». Во время охоты участники могут пользоваться любыми видами оружия, включая гарпуны и огнестрел, но каким именно применили победители неизвестно.

Фото: Daily Mail

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Команда победителей, поймавшая 60-летнего гиганта, рассказала, что охота далась им нелегко – три часа они просидели под муссоном, сломали два шеста, пережили несколько «смертельных переворотов» аллигатора, но в итоге доставили «монстра» домой. Во время охоты участники могут использовать любые виды оружия, включая гарпуны и огнестрел, но каким именно воспользовались победители неизвестно.

Команда доставила тушу животного в мясоперерабатывающую компанию Red Antler, поразив работников размерами хищника:

«За последние пять лет мы здесь, в Red Antler, переработали, вероятно, около 3000 аллигаторов, и только два из них были длиной более 4 метров», – поделился владелец компании.

После раздела туши аллигатора, команда забрала большую добычи домой, а остальное пожертвовала в некоммерческую организацию, которая занимается раздачей добытого охотниками мяса нуждающимся семьям.

На данный момент самый крупный когда-либо обнаруженный хищник из этого рода был пойман в Луизиане в 1890 году – тот аллигатор был почти 6 метров в длину и весил более 1040 килограммов.