В США поймали рыбу с «человеческими зубами»

Инвазивная рыба, известная как паку, имеет происхождение из Южной Америки. Вид эволюционировал таким странным образом, чтобы приспособиться к разнообразному рациону.

Мальчик из Оклахомы поймал причудливую рыбу, похожую на пиранью. Причудливость пряталась в пасти рыбы – во рту обнаружились «человеческие зуы», которые выглядят довольно жутко в сочетании с рыбьими губами. Чарли Клинтон поймал эту рыбину, известную как паку, в пруду неподалеку от своего дома.

Паку – это название, данное нескольким видам рыб семейства Serrasalmidae. Они родом из Южной Америки и тесно связаны с пираньями – даже форма тела напоминает их острозубых сородичей. Паку – инвазивный вид. Они попали в пресноводные экосистемы США после того, как американские аквариумисты держали этих рыб у себя, но начали выпускать их в местные пруды и реки, когда паку вырастали слишком крупными для аквариумов.

Точный вид паку, пойманного Клинтоном, неизвестен, но известно, что эта группа видов вырастает примерно до метра в длину и может достигать веса 40 килограммов.

Несмотря на внешнее сходство с пираньями и жутковатые зубы, паку безвредны для человека. По данным Американского музея естественной истории (AMHN), их зубы, вероятно, являются результатом разнообразной всеядной диеты, которая включает в себя мелкую рыбу, ракообразных с твердой оболочкой, а также плоды пресноводных растений.

Реклама

Чарли Клинтон со своим уловом Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

По данным AMNH, экскременты паку также помогают удобрять пресноводные растения и распространять их семена, что делает этих рыб довольно важным видом – в их естественных экосистемах. Однако, как и большинство других инвазивных видов, паку могут оказывать негативное влияние на новые экосистемы, в которые они попадают.

«Практика выброса домашних рыб в водные пути может быть невероятно вредной для местной дикой природы. Это экзотические инвазивные виды, которые могут нанести ущерб нашим местным экосистемам. Рыболовам настоятельно рекомендуется устранять их из рек и прудов, где это возможно», – предупредили в Департаменте охраны дикой природы Оклахомы.

Паку – не единственная рыба с человеческими зубами, которая появляется в водах США. В 2021 году с пирса на побережье Северной Каролины был пойман кейпкодский карась (Archosargus probatocephalus) с гораздо большим набором жемчужно-белых зубов.