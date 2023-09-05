В США поймали самого большого аллигатора в истории

Он весит 364 килограмма.

По данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи (MDWFP), убитый аллигатор-рекордсмен достигал в длину 4,34 метра и весил 364 килограмма. Предыдущий рекордный миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) весил 347,5 килограмма и был длиной 4,29 метра. Его поймали в 2017 году недалеко от города Натчез.

По данным MDWFP, охотники поймали самца рекордного размера 26 августа во время 10-дневного сезона охоты на аллигаторов в Миссисипи. Охота на аллигаторов стартует здесь каждую последнюю пятницу августа.

По словам охотника Дональда Вудса, для того чтобы поймать аллигатора, ему с коллегами понадобилось около семи часов.

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«Мы были просто поражены его шириной и размером головы. Выглядело это сюрреалистично», – Дональд Вудс.

Миссисипские аллигаторы обитают на юго-востоке США и встречаются по всей территории реки Миссисипи. Охота и отлов аллигаторов вне сезона охоты и без специального разрешения MDWFP являются незаконными. Обладатели разрешения могут убить двух аллигаторов длиной более 1,2 метра и одного – длиной более 2,1 метра, чтобы распределить охотничью нагрузку на взрослых и молодых животных.

Нерегулируемая охота в свое время сильно повлияла на численность миссисипских аллигаторов, и этот вид был внесен в список исчезающих видов. Но последующие усилия по сохранению вида позволили их количеству резко увеличиться, и теперь миссисипский аллигатор носит охранный статус «с минимальным риском», во многом за счет своей плодовитости. Аллигаторов сейчас разводят на фермах ради их кожи и мяса, из которого американские производители делают сосиски и другие мясные изделия.