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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

В США редкий крокодил погиб от удара током

Фото: Smithsonian's National Zoo

Кубинский крокодил, погибший от удара током

Руководство зоопарка начало расследование гибели рептилии. Оказалось, что крокодил прокусил розетку.

В Смитсоновском национальном зоопарке (город Вашингтон, округ Колумбия, США) самца редкого кубинского крокодила нашли мертвым в собственном вольере. Рептилия вылупилась в местном Институте биологии и сохранения видов 10 лет назад — в 2012 году.

Недавно в вольере крокодила сменили розетку — и новое электрооборудование почему-то заинтересовало его. Он попытался прокусить розетку и погиб от удара током.

«Новая розетка располагалась более чем в метре от земли, выше прежней. Известный своим агрессивным поведением, крокодил сорвал электрооборудование со стены и искусал его», — рассказали в зоопарке.

В этом вольере крокодил жил несколько лет безо всяких происшествий. После инцидента руководство зоопарка начало расследование гибели рептилии. Вскрытие установит точные причины ее смерти.

Кубинские крокодилы — это эндемики, которые встречаются лишь на некоторых островах Кубы. Их отличает яркая окраска и длинные мускулистые лапы. Они достигают 2,3 метров в длину и веса около 40 килограммов. Всего в мире осталось 3-6 тысяч таких рептилий.

Ранее сообщалось, что в Австралии владелец паба Кай Хансен усмирил крокодила ударом сковородкой по морде. 

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