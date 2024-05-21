авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В США рысь поймала на обед гремучую змею: видео

Фото: Parliament Of Owls / YouTube

Хищницу с необычной добычей зафиксировала фотоловушка.

В Национальном заповеднике дикой природы (штат Аризона, США) фотоловушка зафиксировала, как рысь поймала на обед гремучую змею. Специалисты расположили камеру в крайне удачном месте – она целиком сняла охоту небольшой кистеухой кошки на крупную ядовитую рептилию. Весь поединок выглядел почти игриво – рысь вовремя отпрыгивала от каждого выпада змеи, а сама пыталась поразить её быстрым ударом когтистой лапы.

В конце концов охотнице удалось сомкнуть челюсти на основании головы чешуйчатого врага и придавить его лапой. Так рысь держала рептилию, пока её гибкое тело не обмякло. После, будто празднуя победу над соперником, хищница начала кататься по земле на месте поединка. Затем схватила змею в зубы и, гордо шагая, оттащила ее подальше по склону холма.

Специалисты Департамента рыболовства и дикой природы США уточнили, что рыси иногда включают в свой рацион гремучих змей несмотря на то, что основу их питания обычно составляют кролики и зайцы. По их словам, инстинкты и быстрота реакции позволяют этим хищникам охотиться на ядовитых рептилий без особого риска.

Ранее сообщалось, что на кордоне «Семячик», распложенном на территории Кроноцкого заповедника (Камчатка), заметили любопытную рысь, которая пришла в гости к инспекторам.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024