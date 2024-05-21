В США рысь поймала на обед гремучую змею: видео

Хищницу с необычной добычей зафиксировала фотоловушка.

В Национальном заповеднике дикой природы (штат Аризона, США) фотоловушка зафиксировала, как рысь поймала на обед гремучую змею. Специалисты расположили камеру в крайне удачном месте – она целиком сняла охоту небольшой кистеухой кошки на крупную ядовитую рептилию. Весь поединок выглядел почти игриво – рысь вовремя отпрыгивала от каждого выпада змеи, а сама пыталась поразить её быстрым ударом когтистой лапы.

В конце концов охотнице удалось сомкнуть челюсти на основании головы чешуйчатого врага и придавить его лапой. Так рысь держала рептилию, пока её гибкое тело не обмякло. После, будто празднуя победу над соперником, хищница начала кататься по земле на месте поединка. Затем схватила змею в зубы и, гордо шагая, оттащила ее подальше по склону холма.

Реклама

Специалисты Департамента рыболовства и дикой природы США уточнили, что рыси иногда включают в свой рацион гремучих змей несмотря на то, что основу их питания обычно составляют кролики и зайцы. По их словам, инстинкты и быстрота реакции позволяют этим хищникам охотиться на ядовитых рептилий без особого риска.

Ранее сообщалось, что на кордоне «Семячик», распложенном на территории Кроноцкого заповедника (Камчатка), заметили любопытную рысь, которая пришла в гости к инспекторам.