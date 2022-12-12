В США семья нашла редчайшего синего омара на пляже

Шанс встретить такое существо — один на два миллиона.

Американская семья во время прогулки по пляжу полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс) обнаружила редчайшего синего омара. Необычную находку сделала семья Баттербох — Эрик и Джесс, а также две их дочери, десятилетняя Елена и восьмилетняя Элис. Они гуляли вдоль воды, когда девочки заметили крупного омара синего окраса — его вынесло волнами на берег. Ранее Баттербохи несколько раз бывали в Музее истории Кейп-Код и видели там синих омаров.

Семья поняла, что наткнулась на огромную редкость: подобные создания крайне редко встречаются в природе. Обычная окраска лобстеров варьируется от сине-зеленой до зеленовато-коричневой, а тот, которого нашли Баттербохи, переливался множеством оттенков синего цвета.

Ко всему прочему, экземпляр оказался очень крупным: с весом около 4,5 килограммов и длиной под 60 сантиметров, в 2-3 раза больше его сородичей из музея. Чтобы решить судьбу омара, Баттербохи связались с Тайан Бассетт, сотрудницей Музея естественной истории Кейп-Код.

Та подтвердила, что синие омары встречаются крайне редко, а крупнейший «музейный» омар весит всего лишь около 1,8 килограмма.

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Откуда берутся синие кальмары? Считается, что синяя окраска появляется у этих морских членистоногих из-за нехватки каких-либо веществ или из-за генетической мутации. Такая мутация приводит к тому, что омары вырабатывают чрезмерный уровень темно-синего пигмента крастацианина. Обычно крастацианин сочетается с молекулой ярко-красного каротиноида, известной как астаксантин, и от этого омары приобретают свой обычный зеленовато-серый цвет. Но когда крастацианина слишком много, панцирь ракообразных становится синим. Такая особенность делает лобстеров более заметными для хищников, поэтому прожить в дикой природе долго таким особям не удается. Именно поэтому они такие редкие.

Между тем семейство Баттербох решило не везти омара в музей, поскольку не было уверено в том, что всё пройдет как надо.

«Я не хотел, чтобы из-за меня это невероятное создание оказалось в клетке. Оно, возможно, старше меня. Тайан посоветовала мне вернуть омара в воду, что я и сделал», — отметил Эрик Баттербох.

Синие особи среди омаров чрезвычайно редки, но это не единственное цветовое отклонение среди этих животных. В 2019 году у побережья штата Мэн в США выловили двуцветного омара, окрашенного в красный и темно-коричневый цвета. Подобная генетическая мутация среди высших раков известна, но она крайне редка: один случай на 50 миллионов. Однако чемпионом по редкости среди лобстеров являются «призрачные», бесцветные раки: лишь одна особь на 100 миллионов рождается с лейкизмом – полным отсутствием пигментных клеток.

В ноябре 2021 года сообщалось, что редчайший перламутровый лобстер попал в ловушку у побережья штата Мэн. Омара, получившего имя Хэдди, поймал Билл Копперсмит из компании Get Maine Lobster, занимающейся прямыми продажами морепродуктов в Портленде.